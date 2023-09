Meine Freundin nutzt heute Formulierungen wie „als weiblich gelesen“ und findet, dass Gendern gut ist, weil es Menschen „hilft“, sich nicht mehr ausgeschlossen zu fühlen. Ich halte das Gendern für eine Versündigung an der deutschen Sprache und bin der Meinung, dass man Menschen zutrauen darf, dass sie mittlerweile verstanden haben, dass ein Bundeskanzler auch eine Frau sein kann. Meine Freundin ist überzeugt, wir lebten in einem „Patriarchat“. Ich finde, das ist nur ein Schlagwort, das man nicht auf eine ganze Gesellschaft übertragen kann, in der vor dem Gesetz alle gleich sind.