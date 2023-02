Christoph Lütge ist Philosoph mit Schwerpunkt Wirtschaftsethik. Er ist Inhaber des Peter-Löscher-Stiftungslehrstuhls und Direktor des „Institute for Ethics in Artificial Intelligence“ an der Technischen Universität München. Bis Februar 2021 war Lütge Mitglied des Bayerischen Ethikrats.

Die Pandemie ist vorbei, ihre Auswirkungen werden uns noch lange begleiten. Der Philosoph Christoph Lütge versucht in einem dreiteiligen Beitrag zu klären, was in der Coronakrise eigentlich vorgefallen ist und was diese Krise mit uns als demokratischer Gesellschaft gemacht hat. Im ersten Teil beschrieb Lütge, wie den Individuen Handlungsmacht, Mündigkeit und Würde genommen wurden.

Die Coronakrise war eine politische Krise, und sie war vor allem eine Krise der Demokratie. Dass autoritäre Staaten autoritäre Maßnahmen erlassen, ist kein Wunder. Aber dass Demokratien dasselbe tun, sogar teilweise Autokratien in der Schärfe der Maßnahmen übertreffen, das überrascht doch. Vor allem deshalb, weil doch Demokratie eigentlich bedeutet, dass es Kontrollinstanzen gibt.