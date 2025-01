„Diese Sitzungswoche ist wahrscheinlich die schwierigste Sitzungswoche, die ich in dieser Legislaturperiode erlebt habe und vielleicht auch überhaupt in meiner Zeit im Deutschen Bundestag. Wir stehen jetzt vor einer Sitzungswoche, in der die CDU sehr klar erklärt hat, dass sie mehrere Initiativen in den Deutschen Bundestag einbringen möchte, bei denen sie davon ausgeht, dass sie eine Mehrheit bekommen kann, wenn die Nazis zustimmen werden.“

Mit diesen Worten lässt sich die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, aus der Fraktionssitzung der Partei am Dienstag zitieren. Und weil in diesem Statement ganz viel drinsteckt, worauf bei der Migrationsdebatte links der Mitte gerade der Fokus liegt – Fühle, Fühle, Fühle und Nazis –, widmen wir uns an dieser Stelle einem Begriff, den es angesichts des derzeitigen Bundestagswahlkampfs und wie er geführt wird, lohnt, einmal genauer anzusehen: der Rhetorik.