So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Drehbuch der Ampel

Englische Fassung des Buches

Vor mehr als 60 Jahren, 1958, schrieb der linke britische Soziologe Michael Young das Buch „The Rise of the Meritocracy“. Trotz Übersetzung von 1961 („Es lebe die Ungleichheit“) wurde es in Deutschland bis heute kaum zur Kenntnis genommen und ist nur noch antiquarisch erhältlich. Dabei ist es das Drehbuch zur Politik der Ampelregierung.

Als Olaf Scholz 2017 zur Vorbereitung seiner Kanzlerkandidatur sein Buch „Zukunftsland“ veröffentlichte, stützte er sich auf die Schrift von Young: bei Fragen des „Respekts“.