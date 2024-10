„Das ist kein VW-Thema, es ist auch kein Auto-Thema. Es ist eine Krise des Industriestandortes nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und das führt zu diesen Effekten, die wir gerade erleben. Und das, was wir über VW angekündigt bekommen haben, hören wir ja auch von anderen Unternehmen, von Zuliefererunternehmen, und mir fehlt so ein bisschen der Blick auf den industriellen Mittelstand, der ganz besonders kämpft in diesen Zeiten.“

Es ist das erste Zitat in der „Hart aber fair“-Sendung an jenem Montag, an dem VW angekündigt hat, mindestens drei Werke in Deutschland dichtzumachen. Es ist ein schwarzer Montag für die Mitarbeiter von VW. Aber es ist auch ein schwarzer Montag für den Industriestandort Deutschland, wie Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, richtig analysiert. Das obige Zitat kommt von Müller – und es bildete den Auftakt zur Sendung mit dem Titel „Deutschland in der Autokrise: Fährt eine Industrie gegen die Wand?“.