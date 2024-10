Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Die Nachricht aus Wolfsburg ist sinnbildlich für den Niedergang des Landes. Überraschend ist es ohnehin nicht. Der Volkswagen-Vorstand hatte schon Anfang September öffentlich zugegeben, dass man über Werkschließungen und massenhafte Kündigungen in Deutschland nachdenke. Nun also macht nicht der Vorstand, sondern die umtriebige Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo bei einer Informationsveranstaltung für die Belegschaft in Wolfsburg bekannt: „Der Vorstand will in Deutschland mindestens drei VW-Werke dichtmachen.“ Alle verbleibenden Standorte werden schrumpfen. Das bedeutet den Verlust von Zehntausenden Arbeitsplätzen. Zudem soll laut Betriebsrat die Entlohnung der 120.000 nach dem Haustarif bezahlten Mitarbeiter pauschal um zehn Prozent gesenkt werden.

Der in der Nazi-Zeit entstandene und noch immer zum beachtlichen Teil in Staatshand befindliche Autobauer ist nicht nur von seiner schieren Größe her der Inbegriff deutscher Industrie und des Wohlstands der vergangenen sieben bis acht Jahrzehnte. Ohne Volkswagen ist keine deutsche Auto-Industrie und ohne Auto-Industrie keine Exportnation und Wirtschaftsgroßmacht Deutschland vorstellbar.

Die Krise geht nicht nur auf schlechtes Management zurück

Die Krise bei Volkswagen ist teilweise natürlich auf konzernspezifische Managementfehler und auch Weltmarktumstände zurückzuführen. Aber diese Krise ist eben mehr als das. Nicht nur, weil VW weiterhin zum Teil ein (niedersächsischer) Staatskonzern ist, sondern auch, weil der Konzern wie die gesamte Autoindustrie (und letztlich alle großen Industrieunternehmen hierzulande) in wachsendem Maße von politischen Vorgaben und Rahmenbedingungen abhängig ist. Wenn der Kanzler über einen Sprecher ausrichten lässt, „dass mögliche falsche Managemententscheidungen aus der Vergangenheit nicht zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen dürfen“, dann ist das deswegen doppelt geheuchelt.

Erstens gehören falsche Managemententscheidungen in jeder (Markt-)Wirtschaft zum unternehmerischem Risiko. Dieses tragen – leider – auch Arbeitnehmer, die dafür nicht verantwortlich sind. Auch unter dem unternehmerischen Versagen eines Bäckers leiden seine Gesellen und Verkäufer unter Umständen durch den Verlust ihres Arbeitsplatzes. In einer funktionierenden Aktionärsdemokratie allerdings würden die Aktionäre (im Falle VW also nicht zuletzt das Land Niedersachsen) dies die verantwortlichen Vorstandsmitglieder auch spüren lassen.

Transformationspolitik und Bürokratie hängen zusammen

Zu den falschen Managemententscheidungen kommen in diesem Falle aber die von Scholz und seiner Ampelkoalition in hohem Maße verursachten politischen Rahmenbedingungen hinzu. Nicht nur Volkswagen, sondern die gesamte deutsche Industrie leidet unter einer geradezu dramatischen Verschlechterung der Standortbedingungen. Diese geht fatalerweise gerade bei großen Konzernen mit einer enorm gestiegenen Verzahnung unternehmerischer Entscheidungen mit politischen Zielen und Interessen der Regierenden einher. Nichts anderes bedeutet schließlich die im Bundeswirtschaftsministerium und bei Grünen und Sozialdemokraten alles beherrschende Vokabel „Transformation“.

Auch die in Sonntagsreden stets beklagte staatliche Bürokratie der Berichtspflichten und Vorgaben, für die deutsche Unternehmen laut Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf jährlich rund 70 Milliarden Euro ausgeben, ist zum großen Teil eine unmittelbare Folge eben dieser grassierenden Zielvorgaben der Transformationspolitik.

Die Apologeten dieser sich von der Marktwirtschaft Erhard’scher Prägung immer offener entfernenden Transformationspolitik sehen Unternehmen in erster Linie als Ausführende politischer Zielvorgaben. Und natürlich sehen sie die Schuldigen dort, wo diese Vorgaben nicht enthusiastisch genug ausgelebt werden. So mangelt es nicht an Kritik, Volkswagen habe eben nicht schnell und entschieden genug auf Elektromobilität umgestellt. Und der notorische Ampel-Panegyriker an der Spitze des regierungstreuen Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, verkündet: „Die Stimmung ist deutlich schlechter als die Realität.“ Seine größte Sorge sei der Pessimismus. Ihm fällt dabei der innere Widerspruch offenbar gar nicht auf, wenn er zugleich behauptet, Wirtschaft sei „zu 80 Prozent Psychologie“. Denn wenn dem so sein sollte, dann sind Stimmung und Realität ohnehin kaum voneinander zu trennen.

Dass Fratzscher auf keinen Fall dem von ihm so genannten „Sozialpopulismus“ nachgeben, also keinesfalls die sozialstaatliche Umverteilung reduzieren und lieber staatlich unterstützte Investitionen durch Aufweichung der „Schuldenbremse“ herbeiführen will (also neue gigantische Staatsschulden), wird sicher der Wirtschaftsminister ebenso gerne hören wie SPD-Chefin Saskia Esken. Der von ersterem so genannte „Deutschlandfonds“ und die von letzterer kürzlich geforderten staatlichen Investitionen von 400 bis 600 Milliarden Euro sollen ja nach deren Vorstellung dadurch finanziert werden, dass, wie es oft lapidar heißt, die Schuldenbremse eben „reformiert“ gehöre.

Schuldenlust und „Zukunftsbremse“

Letztlich steht dahinter der Wille, gigantische neue Staatsschulden aufzunehmen, die neuerdings gerne als „Sondervermögen“ oder „Fonds“ mit dem genauen sprachlichen Gegenteil verschleiert werden. Besonders bezeichnend ist bei diesen Vorhaben übrigens auch, dass sowohl Habeck, der Patriotismus eigentlich „zum Kotzen“ findet, zu diesem Zwecke das Wort „Deutschland“ zur Benennung seines gewünschten Schulden-Fonds heranzieht, und Esken, die bisher ebenfalls nicht als Patriotin auffällig wurde, nun vom Stolz auf „Made in Germany“ spricht, der nur ohne Schuldenbremse wieder möglich werde. Für die Transformation sind also auch patriotische Emotionen dienstbar.

Das Ziel, die vermeintliche „Zukunftsbremse“ zu beseitigen und neue gigantische Schuldenpakete zu schnüren, erscheint bei Habeck, Esken und anderen Ampelpolitikern jenseits der FDP geradezu wie das eigentliche Ziel, das die akuten Zwecke der dadurch ermöglichten Investitionen überragt. Schulden werden in diesem verqueren Narrativ mit einer guten Zukunft gleichgesetzt. Dabei haben neue Staatsschulden neben ihren generell destabilisierenden Folgen für jeden Staat und jede Volkswirtschaft (ebenso wie für jeden Privathaushalt) auch eine von linken Politikern stets ignorierte höchst unsoziale Nebenwirkung: Sie bedeuten immer auch, dass der Staat die Reichen, die seine Staatsanleihen erwerben können, noch reicher macht. Staaten mit exorbitanter Verschuldung sind Paradiese für diejenigen, die dieselben verschuldungsfreudigen Politiker gerne als „Spekulanten“ bezeichnen.

Bei all den mantraartigen Forderung nach dem Ende der Schuldenbremse und neuen schuldenfinanzierten Investitionen und Subventionen, die nun durch die Schieflage von VW im Besondern und fast der gesamten Industrie im Allgemeinen wieder laut werden, gerät aus dem Blick, was eigentlich die Aufgabe verantwortungsvoller Politik ist: die richtigen Prioritäten zu setzen. Es ist ja nicht so, als ob die Ampel und ihre Vorgängerregierung durch die Schuldenbremse weniger Geld ausgegeben hätten. Die Ausgaben des Bundes sind nach dem coronabedingten Superausgabenjahr 2021 (557 Milliarden Euro) nur mäßig zurückgegangen und liegen 2024 mit 477 Milliarden weit über dem Vor-Corona-Niveau.

Aber der Aufwuchs der vergangenen Jahre war eben nicht bei den Investitionen zu verzeichnen. Die Regierenden haben das Steuergeld aus den fetten 2010er Jahren überproportional für Konsum ausgegeben, also für soziale Umverteilung. Obwohl eine historisch einmalige Phase des demografischen Umbruchs selbst bei konjunktureller Schwäche Massenarbeitslosigkeit verhindert, wurde die Chance, den Arbeitskräftemangel zum Abbau des Sozialstaats zugunsten zukunftsweisender Investitionen zu nutzen, bisher vertan. Der Wille, den staatlichen Umverteilungsapparat nicht zuletzt durch seine Öffnung für Zuwanderer sogar noch weiter zu vergrößern, jedenfalls nicht zugunsten von Investitionen zu beschneiden, scheint immer noch höchste Priorität zumindest bei Grünen und Sozialdemokraten zu haben.

Und es steht zu befürchten, dass die Krise bei Volkswagen und im Rest der deutschen Industrie erneut die Lust am schuldenfinanzierten Eingreifen und Dirigieren bei den Regierenden wecken wird, obwohl diese Krise zu einem großen Teil das Ergebnis eben dieser Einmischungslust unter der neuen Fahne der „Transformation“ (und der alten Fahne der sozialen Gerechtigkeit) ist. Dabei läge die Alternative zu „Sondervemögen“ und „Deutschlandsfonds“, also einem weiter wuchernden Sozial- und Transformationsstaat, auf der Hand: Nicht mehr staatliche Subventionen für die Industrie, sondern weniger Steuern und bürokratische Gängelei für Arbeitnehmer und -geber gleichermaßen – und weniger staatliches Vollkasko („Bürgergeld“ genannt) für Menschen, die arbeiten könnten, es aber nicht wollen.