19. April 1943: Es ist ein früher Morgen in der Pessachwoche – der jüdischen Festwoche, die an die Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei erinnert. Noch ist der Himmel über Warschau tiefschwarz, doch anders als im alten Ägypten, das vor dem Auszug der Israeliten drei Tage in völliger Finsternis gelegen haben soll, wird hier bald die Dämmerung einsetzen und die Schemen von rund 850 SS-Männern sichtbar machen, die den „jüdischen Wohnbezirk“ – so die Bezeichnung unter Deutschen – im Schutz der Nacht umstellt haben.

Eine drei Meter hohe, 18 Kilometer lange Mauer umgibt das Warschauer Ghetto. Innerhalb ihrer Grenzen leben zu diesem Zeitpunkt nur noch etwa 60.000 Menschen – kaum ein Siebtel der 450.000 Einwohner, die 1941, zur Hochzeit des Ghettos, gegen ihren Willen hier festgehalten wurden, die meisten von ihnen Juden. Circa 100.000 sind Krankheiten wie Fleckfieber und Tuberkulose zum Opfer gefallen, dem Hunger (tägliche Essensrationen haben oft nicht einmal 200 Kalorien) oder der Gewalt der deutschen Besatzer, die mit der angeblichen „Seuchenmauer“ keine Seuche eingedämmt, sondern ihren idealen Brutkasten erst geschaffen haben. Das sind nur die Bewohner, die vor dem 22. Juli 1942 starben – jenem Tag, an dem die Nationalsozialisten mit der Auflösung des Ghettos begannen. Bis zum Jahresende wurden weitere 290.000 Männer, Frauen und Kinder deportiert, in erster Linie in das Vernichtungslager Treblinka.