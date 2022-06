Dennoch hielt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Eröffnung der Schau am Samstag in Kassel eine Rede, die die Antisemitismus-Vorwürfe einfach als berechtigt darstellte. Die Kunstfreiheit sei ein wichtiger Pfeiler demokratischer Gesellschaften, habe aber auch ihre Grenzen, so Steinmeier. Kritik an israelischer Politik sei erlaubt. „Doch wo Kritik an Israel umschlägt in die Infragestellung seiner Existenz, ist die Grenze überschritten“, so der Bundespräsident.