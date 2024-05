Ataman ist nämlich tief besorgt darüber, dass an bayerischen Schulen, Hochschulen und Behörden die Verwendung sogenannter „geschlechtersensibler Gendersprache“ neuerdings ausdrücklich verboten ist. Die staatlichen Behörden in Bayern und damit auch die Schulen sind damit verpflichtet, die amtliche Regelung der deutschen Rechtschreibung im dienstlichen Schriftverkehr anzuwenden. Eigentlich eine schlichte Selbstverständlichkeit – denn die amtliche Rechtschreibung sieht nun einmal keine Wortbinnenzeichen wie Gender-Gap, Genderstern, Doppelpunkt oder Unterstrich vor. Auch in anderen Bundesländern wie Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen wurden in den vergangenen Monaten Regelungen verordnet oder angekündigt, die an Schulen, Hochschulen oder in der Verwaltung das Gendern mittels nicht amtlicher Sonderzeichen wie beispielsweise Sternchen und Unterstriche verbieten.