„ChuSqu'mo' qabDaj'eghlaHbe' 'ach qaStaHvIS“, liest sich das Ergebnis an diesem guten Tag für die deutsche Sprache – wir schreiben den 19. März 2024 –, nachdem ich den Satz „Dieses Verbot ist gut, weil Ideologie in der Sprache nichts zu suchen hat“ in ein Übersetzungsprogramm für Klingonisch eingetippt habe. An jenem Tag hat Bayern – völlig zu Recht, wie ich in diesem Beitrag erläutern werde – das Gendern in Schulen, Hochschulen und Behörden verboten. Und ich habe mir gedacht, inspiriert von einem passenden Trailer, der mir in die Timeline gespült wurde: Mit Klingonisch verhält es sich auch nicht viel anders als mit der Gendersprache.

Beides sind schließlich Fantasiesprachen, mit denen sich gegenüber Dritten mit einem konkreten Ziel zu einem konkreten Milieu bekannt wird. Wer Klingonisch spricht, offenbart sich als leidenschaftlicher „Star Trek“-Fan und dürfte von anderen leidenschaftlichen „Star Trek“-Fans dafür mit höchster Anerkennung belohnt werden. Und wer gendert, offenbart sich als Mitglied einer Gruppe, die meint, alles besser zu wissen und deshalb auch besser zu sprechen als der reaktionäre Pöbel, der immer noch nicht verstanden hat, dass Binnen-Is und Gendersternchen wichtig, ach was, existenziell sind für die Schaffung einer Welt, in der alle 72 Geschlechter gleichberechtigt Ringelringelreihe tanzen können in Regenbogenland.