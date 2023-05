An diesem Samstag wird Charles III. in Westminster Abbey zum britischen König gekrönt – fast exakt 70 Jahre nach der Krönung seiner Mutter Elisabeth am 2. Juni 1953. Die Welt blickt also nach London und wird Zeuge einer Zeremonie, deren Höhepunkt die Salbung des Monarchen mit geweihtem Öl ist, in deren Anschluss der Erzbischof von Canterbury dem neuen König feierlich die Krone aufs Haupt setzt. Aber was ist von Charles III. und dessen Regentschaft zu erwarten? Wo wird er neue Akzente setzen, um diese royale Zeitenwende durch Taten und mit Worten zu hinterlegen? Und hat das britische Königshaus überhaupt eine Zukunft, wenn selbst dessen Mitglieder inzwischen regelmäßig in die Niederungen des Boulevards herabsteigen – wie es Harry und Meghan mit ihrer generalstabsmäßig inszenierten Seifenoper vorführen?

Darüber spricht Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier in dieser Folge des Podcasts Gesellschaft mit Alexander von Schönburg, der nicht nur Adelsexperte ist, sondern – wie sein Name unschwer erkennen lässt – selbst dem Adel entstammt. Er bezeichnet sich in aller gebotenen Bescheidenheit als Spross eines verarmten Adelsgeschlechts aus dem Osten – wiewohl zu seinen Vorfahren unter anderen kein Geringerer als der berühmte ungarische Graf und bedeutende Staatsreformer István Széchenyi gehört. Den meisten dürfte auch die Schwester Alexander von Schönburgs ein Begriff sein, nämlich Gloria von Thurn und Taxis. Er selbst ist vor allem durch seine Buchveröffentlichungen bekannt geworden – ein echter Bestseller war etwa das 2005 erschienene Werk „Stilvoll verarmen“. Sein soeben erschienenes Buch wiederum trägt den Titel „Was bleibt, was wird – die Queen und ihr Erbe“ – und zu diesem Thema kann unser Gast schon deswegen viel Erhellendes beisteuern, weil er Königin Elisabeth II. persönlich kannte und einst bei einem Abendessen sogar ihr Sitznachbar war.

Hat das Königshaus eine Zukunft?

Alexander von Schönburg ist davon überzeugt, dass mit dem Tod Elisabeths eine tiefe Zäsur einhergeht – und er hat gewisse Zweifel daran, ob es Charles III. gelingen wird, gleichzeitig Kontinuität und jene Modernisierung zu verkörpern, die auch für ein Königshaus unverzichtbar ist, um seine Existenz und den dafür notwendigen Rückhalt in der Bevölkerung zu sichern. Schönburg blickt deswegen auch schon mit hohen Erwartungen auf Prinz William, der nun an die erste Stelle der britischen Thronfolge gerückt ist. Denn er wird es sein, der nach dem nun anbrechenden Interregnum die größten Herausforderungen zu bewältigen haben wird.

Es geht in dem Gespräch aber nicht nur um die Royal Family, sondern um den Adel ganz allgemein: Ist diese Institution nicht längst nur noch bloße Fassade, hinter der sich Dünkelhaftigkeit und überkommenes Standesdenken versammeln? Worin unterscheiden sich die heutigen Adeligen aus England, Frankreich oder Italien? Und nicht zuletzt geht es natürlich um die Frage, woher eigentlich die Faszination der Deutschen insbesondere für das britische Königshaus rührt. Es gibt also einiges zu besprechen, und Alexander von Schönburg redet nicht um den heißen Brei herum, sondern spricht Klartext – womit er sich unter seinen Standesgenossen naturgemäß nicht nur Freunde macht.

Das Gespräch wurde am 26. April 2023 aufgezeichnet.



