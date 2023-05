Wer heute, in den Tagen vor der Krönung von Charles III., „Die Steine Venedigs“, Ruskins mahnendes Memento, liest, stößt auf eine verblüffende Parallele zu dem Szenario, das am 6. Mai in der Abtei von Westminster ein Millionenpublikum faszinieren wird. Obwohl die einst allmächtigen Dogen im 18. Jahrhundert ihre Herrschaft über die See längst eingebüßt, ihre unbezwingbare Flotte verkleinert und die Herrschaft über Zypern an die Osmanen verloren hatten, ließen sich die weltlichen Herrscher der Serenissima nach dem Beispiel ihrer Vorfahren, bekleidet in feinem Hermelin und schwerem Brokat, in einer prunkvollen Zeremonie zu Christi Himmelfahrt in einer goldenen Barke hinausfahren, um einen Ring in die grüne Lagune zu werfen und das Sposalizio del Mare, den Bund der Republik mit dem Meer, zu erneuern. Ihre Macht war vergangen, an der glanzvollen Oberfläche aber hielten sie fest.