Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

Ursprünglich war es die Absicht des britischen Regisseurs Alex Garland gewesen, einen Antikriegsfilm über heroische Journalisten zu drehen. Denn die Presse, so Garland, sei die vierte Macht im Staat. Ihre Aufgabe sei es, die Regierungen zu beobachten. Man brauche Journalisten genauso wie Ärzte. Mit einer Untergrabung oder gar Dämonisierung der Presse – Stichwort „Lügenpresse“ – sei man auf dem Holzweg. Denn: „The thing you are guarding against may just turn up.“

Auf den ersten Blick scheint dem Filmemacher („Ex Machina“, 2015, „Annihilation“, 2018, „Men“, 2022) dies mit seinem neuesten, aktuell viel diskutierten Werk „Civil War“ auch zu gelingen. Der Plot erzählt von einem Amerika in naher Zukunft, aufgespalten in etliche extremistische Gruppierungen. In einem erbitterten Bürgerkrieg bekämpfen sich die amerikanische Armee und die sogenannten „Western Forces“, ein bewaffnetes Bündnis der regierungsfeindlichen Staaten Texas und Kalifornien. Ihr Ziel ist es, die Hauptstadt zu erreichen, das Weiße Haus zu erobern und den Präsidenten zu eliminieren. Die renommierte, mittlerweile emotional abgestumpfte Kriegsfotografin Lee (Kirsten Dunst) reist mit drei Kollegen für ein letztes Interview mit dem Präsidenten (Nick Offerman) von New York nach Washington. Ein riskantes Unterfangen in dem Wissen, dass Journalisten von der Regierung gnadenlos liquidiert werden. Die Fahrt wird zum apokalyptischen Horrortrip.