Wer glaubte, solche Settings seien aus der Zeit gefallen, kann nun in diesem filmhistorischen Zeugnis wohl am ehesten nachvollziehen und mitfühlen, was sich in der Ukraine gerade abspielt. Und sonst? Warum lohnt es sich in unseren Tagen, die ohnehin von schlimmsten Nachrichtenmeldungen überschattet sind, sich noch auf das Genre des Kriegsfilms einzulassen? Die Antwort ist klar: Es verrät uns viel über die Fragen, was und wie wir in diesen Krisenzeiten sehen. Was die Kamera einfängt, muss ja wahr sein, oder? So einfach ist es mit der Glaubwürdigkeit des Gesehenen dann doch nicht.