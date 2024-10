Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Dem Autor dieser Zeilen wurde noch beigebracht, dass es unhöflich sei, über andere in deren Abwesenheit schlecht zu reden. Zur Wahrheit gehört jedoch, dass sich das nicht immer vermeiden lässt. Im beruflichen Kontext, in Vereinen, auch in der Familie, überall dort, wo es um soziale Gruppen und das Interagieren untereinander geht, kommt das schon mal vor.

Auch im Journalismus ist das häufig so. Sonst könnte man jedweden Meinungsjournalismus direkt beerdigen. Und das wäre wirklich schade. Insofern muss man der Redaktion von „Hart aber fair“ nicht unbedingt einen Strick daraus drehen, dass dort jüngst mal wieder über die AfD, aber nicht mit der AfD gesprochen wurde. Titel der Sendung vom Montagabend: „Der Fall AfD: Einfach verbieten?“