Wer hätte vor 30 Jahren gedacht, dass ausgerechnet ein selbst ernannter Punkrocker einmal zum Verfechter der Alternativlosigkeit werden würde? Campino, Sänger der Band „Die Toten Hosen“, appellierte letzte Woche in einem Interview mit dem Radiosender ffn angesichts der gescheiterten Jamaika-Sondierungen an Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Bitte halten Sie das durch!“ Warum? Weil er einfach keine Alternative zu Merkel als Kanzlerin sehe. Sie stehe „gerade international“ für die Beständigkeit, nach der sich die Menschen sehnen: „Diese Person auszutauschen, das wäre für mich das Zeichen, dass die Bundesrepublik Deutschland sich selber zerlegen möchte“, sagte der 55-Jährige. Ein Bösewicht war in Person von FDP-Chef Christian Lindner auch schnell gefunden: „Ich glaube, niemand von uns kann wirklich ein Interesse an Neuwahlen haben. Für den Fall, dass es geschehen sollte, und die AfD legt in diesen Wahlen zu, dann finde ich, kann sich der Herr Lindner aber jedes AfD-Prozent auf seine Schultern schreiben.“

Ach, Campino. Wer denkt da nicht sofort an den Wahlabend 2013, als ein singender Volker Kauder und eine tanzende Angela Merkel zu den Klängen der Toten-Hosen-Bierzelthymne „Tage wie diese“ den Erfolg der CDU feierten? Zwar ärgerte sich die Band über die Instrumentalisierung ihres Songs und die CDU-Politiker entschuldigten sich hinterher kleinlaut. Doch dieses Jahr outete sich Campino als Fan der Kanzlerin. Offenbar verband also die Musik schon 2013 das, was auch politisch zusammen gehört. Aus dieser Perspektive betrachtet, klingt Campinos Textpassage „Kein Ende ist in Sicht“ wie auf die Kanzlerin zugeschrieben.

Wohlfühl-Konsens ohne konkrete Lösungen

Seine Äußerungen machen Campino nicht zu einem schlechten Menschen. Das Interview ist nur leider exemplarisch für eine pseudopolitische Naivität, mit der so manche Musiker und andere Prominente wie Volker Schlöndorff und Andrea Sawatzki aus lauter Angst vor rechtsextremen Tendenzen die Kanzlerin unreflektiert zum alternativlosen Bollwerk stilisieren. Kein Wort über Merkels sozialpolitisches Desinteresse, nach dem Motto: Wirtschaft gut, alles gut. Kein Wort darüber, dass Niedrigverdiener auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt den aus der Masseneinwanderung resultierenden Lohndruck ausbaden müssen, und nicht die urbanen Mittelschichtler. Kein Wort über die berechtigte Sorge vor Parallelgesellschaften, zunehmender Kriminalität und besonders vor sexueller Gewalt, vor Frauenverachtung und Antisemitismus, die mit der Immigration von Menschen aus fremden Kulturkreisen einhergehen könnten. Nicht alle Ängste sind diffus.

Umso ärgerlicher ist es anzusehen, wie etliche Promis sich in ihrer Empörung über Rechtsradikalismus, die AfD und die Ostdeutschen gefallen. Der slowenische Philosoph Slavoj Zizek nennt diese Form der Empörung den „demokratischen Wohlfühl-Konsens“. Als die rechten Strömungen zunahmen, so Zizek, sei ein „Seufzer der Erleichterung“ durch die vorherrschende liberale Elite gegangen: „Endlich der Feind, den wir alle miteinander so richtig hassen können, den wir opfern – exkommunizieren – können, um unseren demokratischen Konsens zu demonstrieren!“ Der Wohlfühl-Konsens, damit meint Zizek auch die Forderung nach Toleranz gegenüber Minderheiten auf kultureller Ebene, den Einsatz für die Gleichberechtigung Homosexueller und Transgender – was grundsätzlich begrüßenswert ist – bei gleichzeitiger Manifestierung sozialer Ungleichheit. Vor diesem Hintergrund hat es einen faden Beigeschmack, wenn Anti-Rechts-Floskeln als „klare Statements“ gefeiert werden.

Der böse, böse Morrissey

Wie geschlossen und rigide die Gemeinschaft aus der Konsensblase auftritt, zeigt beispielsweise der Fall um den ehemaligen The-Smiths-Sänger Morrissey. In einem Interview mit dem Spiegel beschrieb der extrovertierte und für Provokationen bekannte Brite die Stadt Berlin sei in der Folge geöffneter Grenzen nun eine „Stadt der Vergewaltigung“. Er forderte die Bewahrung der nationalen Identitäten, nahm Kevin Spacey und Harvey Weinstein in Schutz und lobte den Brexit. Dass manche seiner Aussagen fragwürdig sind, steht außer Frage. Die vielen hysterischen Reaktionen aber wirken wie ein Stammtisch linksliberaler Selbstvergewisserung. Das anschließende Urteil war einhellig: Morrissey sei ein Nazi, ein alter, weißer Mann, der des Zimmers verwiesen werden müsse, seine (hervorragende) Musik gleich mit, manche (Ex-)Fans wollten ihre Platten weggeben oder gar verbrennen. Fühlten sie sich ertappt, als Morrissey ihnen zurief, dass sie doch nur rebellisch täten, in Wahrheit aber Angela Merkel liebten?

Dass seine Kritik an der Flüchtlingspolitik und am Brexit an sich schon für manchen Grund genug zur Verdammung zu sein scheint, ist befremdlich. Ist diese Haltung dazu grundsätzlich alternativlos? Bei aller berechtigten Kritik, man kann Morrissey zugute halten: Wenigstens verstört er noch, ist er immer noch eine extrovertierte Diva, reibt sich auf und ist nicht langweilig und hält somit den Diskurs lebendig. Das könnte man als Wert an sich sehen. Lieber die Musik eines extravaganten, aber aufregenden Ekels hören, als brave Bands, die einen dazu auffordern, den Müll zu trennen.

Darf man sich deswegen nun grundsätzlich nicht mehr gegen Rechtsradikalismus und für Menschlichkeit aussprechen? Doch, man darf, man soll. Selbstzweifel sollten dennoch sein. Zu rassistischer Diskriminierung und Antisemitismus jeglicher Art, egal von wem und gegen wen, darf es keine ambivalente Haltung geben. Sich aber auf solchen allgemeinen Wahrheiten auszuruhen und diejenigen als verdächtig abzustempeln, die beim einhelligen Schulterklopfen nicht mitmachen, ist nicht alternativlos. Man denke etwa an die Rassismus-Keule gegen die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht, die Katja Kippings Forderung nach offenen Grenzen für jeden als realitätsfremd bezeichnete.

Widerstandsgesten ohne Risiko sind nur geltungssüchtig

Die immer wieder aufkommende Klage, man könne keine Haltung mehr zeigen, weil man sofort als „Gutmensch“ diffamiert würde, ist nicht ganz unbegründet. Die Gutmensch-Keule wird genauso schnell gezückt wie die Nazi-Keule, beides zeugt von moralischer Überheblichkeit. Beide Keulen kommen aus Blasen, innerhalb derer man sich lediglich selbst bestätigt, und die einander unversöhnlich gegenüberstehen, weil sie jeden, der differenziert denkt – sowohl von rechts, als auch von links – denunzieren und so verprellen. Doch wer glaubt, Kritik am sogenannten Gutmenschentum komme immer nur von gehässigen Menschen, die jeden Versuch, gut sein zu wollen, niederknüppeln, der drückt sich vor den notwendigen Kritikpunkten. Was etwa zu Recht kritisiert wird, ist jene gutsituierte Selbstgefälligkeit, mit der bloße Wortblasen als „Haltung“ verkauft werden – die Kritik daran hat nichts mit abgeklärtem Zynismus zu tun.

Niemand hat das prägnanter auf den Punkt gebracht als einst der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig. Als er sich während seines Exils auf einem Schriftstellerkongress in Buenos Aires mit einer flammenden Rede aus der Ferne gegen Hitler-Deutschland aussprechen sollte, weigerte er sich. Er wollte kein Urteil sprechen in einem Raum voller Gleichgesinnter. „Jede Widerstandsgeste, die kein Risiko in sich birgt und keine Wirkung hat, ist nichts als geltungssüchtig“, sagte er einem Journalisten. Die Gründung einer intellektuell differenzierenden Zeitschrift hielt Zweig für wirkungsvoller. Darum ist es auch selten wirklich risikoreich, sondern meist gratismutig, Christian Lindner oder die AfD abzuwatschen – damit landet man weich in den Armen etlicher meinungsprägender Journalisten, von Heribert Prantl bis hin zu Marietta Slomka.

Mit Phrasen gegen die Zuspitzung der Lage

Polternde Dystopien sind derzeit en vogue. Darum: man stelle sich vor, die Fronten verhärten sich in den nächsten zehn Jahren weiter. Die AfD liegt dann bei 20 Prozent, weil die etablierten Parteien noch immer nicht aus ihrer Ohnmacht herausgefunden haben. Fünf Parteien tun sich zusammen, um regieren zu können. Links- und rechtsextreme Übergriffe, salonfähiger Fremdenhass und Antisemitismus nehmen zu, islamistischer Terror und Ausländerkriminalität auch. Die Lage im Niedriglohnsektor ist verheerend, der Rechtsstaat ist weiterhin überlastet. Die Geburtenrate in Afrika steigt, die dortige wirtschaftliche Lage spitzt sich zu, Millionen Menschen wollen nach Europa. Man müsste ein kaltherziger Barbar sein, um ihnen das verübeln zu können, und ein Narr, um zu glauben, dass das gut gehen kann.

Während die rechte Blase nach Abschottung rufen würde, würde man in der linken Konsensblase samt ihrer Hofsänger aus der Entwicklung vermutlich nur die Erkenntnis ziehen, dass man sich noch heftiger über die Rechten empören und noch vehementer eine „bunte Gesellschaft“ fordern muss. Das ist ungefähr so eindringlich wie die Schmonzette eines Schlagersängers, der uns von der grenzenlosen Intensität seiner Gefühle überzeugen will und deswegen einfach lauter singt.

Der Vorteil an solchen Plattitüden ist zwar, dass sie unverbindlich, also an keine sozialpolitischen Realitäten gekoppelt sind, weil sie nur moralische Affekte bedienen. Der Nachteil jedoch ist, dass es sich mit ihnen in etwa so verhält, als würde man mit hübschen Aufklebern die Benzin-Warnlampe im Auto überdecken, damit man verdrängen kann, dass der Treibstoff knapp wird, weil es drinnen ja so kuschelig warm ist und man nicht aussteigen möchte. Irgendwann bleibt der Wagen trotzdem stehen.