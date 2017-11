Volkssedierung. Was für ein Wort. Und offenbar nicht nur ein Wort. Sondern ein Lehrfach, früher in der DDR. Das schreibt jedenfalls der Kollege André Mielke heute in der Berliner Zeitung. Er sei in seinem Studium am Roten Kloster in Leipzig in diese Techniken eingewiesen worden als angehender Journalist.

Angela Merkel, so insinuiert sein kluger und stilistisch erquickender Text, muss wohl auch die eine oder andere Vorlesung in Volkssedierung besucht und belegt haben. Wenn man Mielke richtig versteht, dann hat die Kanzlerin mit ihrer einlullenden Art aus ganz Deutschland in den vergangenen zwölf Jahren eine große DDR gemacht. Gelernt ist gelernt. Vielleicht begehren deswegen die Brüder und Schwestern im Osten der Republik so auf. Sie haben schlicht und einfach ein Déjà-vu.

