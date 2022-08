Erst hört man das rhythmische Schlagen einer Trommel und sieht einen Mann rauchend auf einem Felsen sitzen. Dann erklingen zwei, drei Gitarrenakkorde. Der Mann steht auf, und in diesem Moment beginnt eine Männerstimme zu singen: „Do not forsake me oh my darling …“

Das sind die ersten siebzehn Sekunden von „High Noon“. Kaum ein Film hat sein Genre so verändert und so geprägt wie der Western von Fred Zinnemann. Und das betrifft nicht nur das tragende Handlungsmotiv: den Kampf eines entschlossenen Einzelnen, sondern auch Kameraführung, Zeitbehandlung und Musikeinsatz.