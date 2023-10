Der frühere stellvertretende SPD-Vorsitzende und Bundestagspräsident Wolfgang Thierse warnt seine Partei vor zu viel Nähe zu Grünen und Linken. Manche Funktionäre würden gerne die Politik der anderen machen und hätten verlernt, „die eigene Position durchzuhalten oder wieder stärker sichtbar zu machen“, so der gerade 80 Jahre alt gewordene Parteiveteran im Cicero Podcast Politik. Besonders wendet sich Thierse gegen identitätspolitische Verengung seiner Partei. „Die SPD kann nicht gewinnen, wenn sie den Versuch macht, für alle Minderheiten Politik zu machen“, so der aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung stammende Sozialdemokrat. „Wenn die SPD als Volkspartei eine Zukunft haben will, dann muss sie den Blick auf die Mehrheit der Bevölkerung richten.“

Wolfgang Thierse war immer ein unbequemer Geist in seiner Partei. In der Umbruchzeit 1989/1990 nach der friedlichen Revolution auf den Straßen der DDR geriet er in der Politik. Kurzzeitig war er Vorsitzender der ostdeutschen Sozialdemokratie, um dann stellvertretender Vorsitzender der wiedervereinigten SPD zu werden. 1998 wurde er Präsident des Deutschen Bundestages und damit der erste Ostdeutsche in einem höchsten Staatsamt. Heute beklagt er das mangelnde Selbstbewusstsein seiner einstigen Landsleute sowie auch die falschen Zuschreibungen der „Wessis“. „Es gab ein richtiges Leben im falschen System“, sagt Thierse heute mit Blick auf die DDR und mahnt Differenzierung an, die die „Unfreiheiten und die Unterdrückungen“ in der Diktatur nicht kleinreden dürfe.

Wolfgang Thierse (li.) und Volker Resing in der Cicero-Redaktion / Julia Marguier



Thierse ist zuletzt immer wieder mit seiner Partei in einen Clinch geraten, vor allem dann, wenn er sich gegen Cancel Culture und seiner Meinung nach überzogene Gender-Diskurse beklagte. Im Cicero Podcast Politik plädiert er dafür, den Focus der Politik wieder zu ändern. „Man wagt ja in diesen Zeiten schon das kleine Wörtchen ‚normal‘ gar nicht mehr auszudrücken“, so Thierse. „Da wird man ja sofort faschistischen Denkens geziehen, das ist mir so passiert.“ Aber eine solche Orientierung brauche sozialdemokratische Politik wieder. Sie müsse sich wieder denen zuwenden, „die arbeiten gehen, denen es nicht bombig geht, die keine ganz besonders besonderen kulturellen Interessen haben“. Die Ampel-Regierung habe besonders dies vernachlässigt, etwa in der Klimapolitik auch den sozialen Ausgleich zu suchen, so Thierse.

Deutliche Worte findet Thierse auch zur aktuellen Migrationspolitik. Den Zugewanderten habe Deutschland zu wenig abverlangt, meint er gerade auch angesichts aktueller antisemitischer Ausschreitungen auf Deutschlands Straßen. Doch es sei nötig, klar zu machen, dass, wer in dieses Land kommt, aus welchen Gründen auch immer, „der kommt in ein geschichtlich und kulturell geprägtes Land“, so Thierse. „Zu dieser Prägung zählt zum Beispiel auch der Holocaust und die moralische politische Verpflichtung, die sich daraus ergibt.“ Wer das nicht einsehe, sei hier falsch. Thierse wendet sich auch gegen den Terminus des „antiislamischen Rassismus“. Es sei ein „eigentümlicher Begriff“, so Thierse, der sich selbst in der katholischen Kirche engagiert hat. Religionskritik müsse in unserem Lande legitim sein, so Thierse, „das wissen Christen längst“. Islamkritik werde zu oft als Rassismus verdächtigt, beklagt er.

Das Gespräch wurde am 16. Oktober 2023 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.

