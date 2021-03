Marko Northe leitet die Onlineredaktion von cicero.de . Zuvor war er Teamleiter Online im ARD-Hauptstadtstudio und Redakteur bei der "Welt". Studium in Bonn, Genf und Berlin sowie am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.

Den ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse sieht man mittags immer noch oft in der Kantine des Deutschen Bundestags. Nicht in der gehobenen, dem sogenannten „Lampenladen“, sondern in der im Jakob-Kaiser-Haus, die kein besseres Essen bietet als eine Uni-Mensa. Ein echter Sozialdemokrat, Arbeiter unter Arbeitern, der Wert darauf legt, keinen großen Wert auf Äußerlichkeiten zu legen.

Auch ansonsten ist Thierse in sozialdemokratischer Sichtweise völlig unverfänglich. Er ist Schirmherr der Amadeu-Antonio-Stiftung, die sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus einsetzt. Er ist Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sprecher des Arbeitskreises „Christen in der SPD“. Und er hat sogar ein Problem mit Schwaben, die nach Berlin ziehen und sich nicht anpassen. Wolfgang Thierse ist ein Vorzeigesozialdemokrat, unantastbar, möchte man meinen.

Der „hot take“ des Wolfgang Thierse

Bis jetzt. Denn Thierse hat es gewagt, sich in die Debatte um die Identitätspolitik einzumischen. In einem FAZ-Beitrag mit dem fragenden Titel „Wie viel Identität verträgt die Gesellschaft“ schreibt er unter anderem über die Debatte um die Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin: „Weil mich der Name beleidigt und verletzt, muss er weg, das ist die fatale Handlungsmaxime.“ Thierse mahnt „breite öffentliche Diskussion“ statt Zerstörung an, wenn es um die Denkmalstürze geht.

Sein Artikel ist wohl das, was man heutzutage einen „hot take“ nennt: ein Rundumschlag gegen alle neu-linken Ansichten, die sich in den letzten Jahren herausgeschält haben. Thierse, der sich seit Jahrzehnten gegen Rassismus einsetzt, schreibt sogar gegen das Buch „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten“ von Alice Hasters an, eine Antirassismus-Bibel der identitätspolitischen Strömung. Die Kritik an der Ideologie der weißen Überlegenheit dürfe nicht „zum Mythos der Erbschuld des weißen Mannes werden“, so der SPDler.

Vermeintlich rückwärtsgewandt Um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen, plädiert Thierse für einen positiven Heimat- und Nationenbegriff: „Heimat, Patriotismus, Nationalkultur und Kulturnation, das sind Begriffe und Realitäten, die wir nicht den Rechten überlassen dürfen.“ Zu leugnen, dass das Bedürfnis nach einer Nation als kultureller Beheimatung groß sei, halte er für „elitäre, arrogante Dummheit“.