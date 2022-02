Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Man wird es der Berichterstattung kaum anmerken, zunächst jedenfalls, aber diese Bundesversammlung ist die erste, die ohne Journalisten im engeren Sinne stattfand. Zugelassen hatte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) als Hausherrin im Paul-Löbe-Haus lediglich zwei Kamerateams – das erste von Phoenix, das zweite ihr eigenes Bundestags-TV, also keine unabhängige Quelle – und eine Reihe von Fotografen, die allerdings auf feste Plätze einer Bühne verpflichtet wurden. Die schreibende Presse wurde in das benachbarte Reichstagsgebäude verbannt, wo sie dem Geschehen in mehreren Arbeitsräumen per Videoübertragung folgen konnte, aber ausdrücklich keinen Zugang zum Paul-Löbe-Haus erhalten sollte. Und selbst Phoenix musste seine Gesprächspartner aus der Versammlung ins kalt-windige Freie bitten.

Der Vorgang beschreibt eine weitere Stufe der ohnehin zunehmenden Bildlastigkeit der Berichterstattung, mit der zwangsläufig eine gewisse Emotionalisierung bei De-Intellektualisierung einhergeht. Zu sehen ist das Offensichtliche, ins Hintertreffen geraten Hintergründe und Details. Es besteht die akute Gefahr, dass die ganzen Einschränkungen des Zugangs zu Politikern und Gremien im Zuge von „Corona-Maßnahmen“ nie wieder völlig verschwinden werden – einfach, weil etwa der Verweis auf Videoübertragungen, noch dazu solche in eigener Regie, neue, wunderbare Kontrollmöglichkeiten eröffnet.