Seit Freitagabend sickern nach und nach und erst auf Anfrage die Regeln und Bedingungen durch, nach denen gemäß den Entscheidungen von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) in 14 Tagen die Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier stattfinden soll. Die Vorgaben lassen nur einen Schluss zu: Die 17. Bundesversammlung wird nach menschlichem Ermessen scheitern. So, wie die SPD-Politikerin im zweithöchsten Staatsamt sich das vorstellt, kann das am 13. Februar nicht einmal unter günstigen Bedingungen und mit viel Glück funktionieren. Vielmehr liegen Verfassungsklagen bereits in der Luft.