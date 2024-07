Neben allen Zahlen, geschönten Annahmen und vielleicht doch getrickster Budgetlyrik ist es schlicht das nun anrollende Verfahren, welches die Instabilität der Bundesregierung vor Augen führt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich weist in früher Morgenstunde auf eine der größten Selbstverständlichkeiten unserer Demokratie hin, in der aber eben doch an diesem Julitag große Sprengkraft liegt: Das Budgetrecht liegt beim Bundestag. Eben nicht die Regierung macht den Haushalt, sondern das Parlament beschließt ihn. Da aber in den Verhandlungen nur die Minister mit dem Kanzler verhandelt haben, die Fraktionen aber offenbar zu wenig gehört wurden, lässt sich ausgerechnet der Chef der Kanzlerfraktion noch alle Hintertürchen offen.