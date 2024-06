Fast alles lässt sich mit Fußball erklären. Sogar die deutsche Sozialdemokratie. Und für die gilt: Alles ist möglich, solange nicht abgepfiffen wird. Zur Not mit einem Tor in der Nachspielzeit, wie zuletzt beim Spiel Kroatien gegen Italien. Die SPD-geführte Ampelregierung, die vielleicht besser Scholz-Regierung zu nennen wäre, um die Krise auch am Kapitän festzumachen, befindet sich, zwar nicht rechnerisch, aber gefühlt, kurz vor der Halbzeitpause. Sowohl in der SPD-Fraktion als auch in den rot-geleiteten Ministerien sehnt man sich die Sommerpause herbei. In der Partei sind alle total urlaubsreif nach dem Wahldebakel von 13,9 Prozent bei der Europawahl, vor allem Generalsekretär Kevin Kühnert.

Noch sind es anderthalb Wochen Politikbetrieb auf dem Berliner Rasen, bis der Bundestag für rund zwei Monate das Arbeiten mehr oder weniger einstellt. In den Ampel-Parteien geht die Hoffnung um, dass es dann leichter wird, sich irgendwie auf die dann verbleibenden rund zwölf Monate bis zur Bundestagswahl 2025 vorzubereiten. Im Schatten der Sommerhitze lassen sich Kompromisse für alles finden, so die Idee. Im Zentrum der gegenwärtigen Koalitionskrise steht der Streit um den Bundeshaushalt. Es fehlen schätzungsweise 25 bis 50 Milliarden, so genau weiß man das nicht, das Herrschaftswissen hält Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) noch unter Verschluss. Öffentlich sichtbar rasen hier zwei Züge ungebremst aufeinander zu. Doch tatsächlich dient der Streit möglicherweise doch nur der Ablenkung, ein Schaukampf, um sein Gesicht nicht zu verlieren.