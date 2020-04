So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

Die Bundesregierung hat nicht Wort gehalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel und einige ihrer Minister hatten zu Beginn der Corona-Pandemie wiederholt in Aussicht gestellt, dass wirksame Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen dann denkbar wären, wenn die so genannte Verdopplungszeit der registrierten Infizierten bei über 14 Tagen liege und die Reproduktionszahl bei 1,0, also jeder Kranke durchschnittlich nicht mehr als einen anderen anstecke.

Inzwischen ist die Ansteckungsrate bei 0,7 bis 0,8 und die Verdopplungszeit bei fast 35 Tagen, aber die Lockerungen bewegen sich im kleinen Rahmen. Wenn man nüchtern draufschaut, dann sind sie nicht mehr als kosmetisch. Entscheidend wäre die Schulöffnung und die ist weiter verschoben bis zum 4. Mai. Stattdessen warnte Merkel am Montag in einer CDU-Präsidiumsschaltkonferenz laut Medienberichten vor „Öffnungsdiskussions-Orgien“.

