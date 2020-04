Als wäre der föderale Flickenteppich in Deutschland nicht herausfordernd genug, zeigt sich in der Krise Europa als Ansammlung heterogener Interessensgemeinschaften. Man sagt gerne, eine Krise, die alle betreffe, könnten nur alle gemeinsam lösen. Das stimmt theoretisch. In der Praxis ist jede Regierung ihrem Souverän verantwortlich und entscheidet aufgrund der nationalen Lage. Man kann es keinem verdenken. Und so hat Dänemark seine Kindergärten und Schulen bis zur fünften Klasse wieder eröffnet, während Frankreich am totalen Lockdown bis zum 11. Mai festhält. Neuseelands Regierung verzichtet aus Gründen der Solidarität ein halbes Jahr lang auf 20 Prozent des Gehalts. In Deutschland, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert, ist von vergleichbaren Plänen nichts bekannt. Immerhin stellte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Aussicht, „die meisten Menschen“ würden nach der Corona-Krise „erstmal ärmer sein.“