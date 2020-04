So erreichen Sie Matthias Soyka:

Matthias Soyka ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, für Physikalische und Rehabilitative Medizin und für Spezielle Schmerztherapie. Er lebt in Hamburg. Seine Kolumnen erscheinen regelmäßig beim Ärzte-Nachrichtendienst.

Meine Patienten sind genervt und stark verunsichert, wenn es um das Thema Masken geht. „Was soll man denn jetzt noch glauben“, höre ich ziemlich oft. Erst wurde vom Gesundheitsminister verbreitet, Masken würden die Ansteckungsgefahr nicht mindern, jetzt kündigt der Bayerische Ministerpräsident sogar schon eine Maskenpflicht an.

Anfangs wurden Maskenträger in der Öffentlichkeit noch verspottet. Dann wurde langsam umgeschwenkt. Zunächst hieß es, Masken würden zwar nicht den Träger schützen, aber die Ansteckung reduzieren, wenn der Träger der Maske selbst infiziert ist. Alle diese Äußerungen waren für Menschen mit einem Sinn für Logik nur unter großen Mühen zu glauben. Wenn die Masken Viren davon abhalten, vom Träger zu den Umstehenden zu gelangen, warum sollte es dann nicht auch andersherum funktionieren?

Nebenwirkungen der Kontaktsperre: Thrombosen und Embolien

Wenn Masken für medizinisches Personal empfohlen werden, warum sollten sie bei normalen Bürgern nicht wirken? Wenn ganz Asien mit Masken herumläuft, sind die dann alle folkloristisch verrückt, oder haben sie einfach mehr Erfahrung und mehr Disziplin beim Bewältigen von Epidemien? Eine amerikanische Studie, über die im September 2019 im Deutschen Ärzteblatt berichtet wurde, kommt sogar zu dem Schluss, dass ein chirurgischer „Mundnasenschutz“, also eine einfache OP-Maske, fast genauso gut wirkt, wie FFP 2 Masken. Aber auch OP-Masken sind jetzt Mangelware. Und dieser Mangel ist die eigentliche Ursache für das kommunikative Chaos über die Masken.

Der Gesundheitsminister mutet uns allen sehr starke Einschränkungen der persönlichen Freiheit und starke wirtschaftliche Belastungen zu. Eine wichtige Maßnahme wie den Schutz durch Masken hat er aber lange Zeit systematisch boykottiert. Die Kontaktsperre war zwar richtig, aber genauso richtig ist es, sie jetzt schrittweise wieder aufzuheben. Nicht nur wegen der wirtschaftlichen Folgen, sondern auch wegen der körperlichen Risiken und Nebenwirkungen dieser bitteren Medizin. Denn die mit der Kontaktsperre einhergehende Bewegungsarmut wird auf Dauer zu vermehrten Thrombosen und Embolien gerade bei den Älteren führen. Eine Exit-Strategie ist daher von Nöten.

Selbstgenähte Masken als Notlösung

Das SARS-CoV-2 Virus wird uns aber auch nach dem Exit noch mindestens anderthalb Jahre weiter begleiten. Wenn wir die Beschränkungen lockern, wird es daher nicht ohne Masken gehen. Abstand ist wichtig, aber nicht immer einzuhalten. Oft ist es räumlich zu eng, und spätestens dann benötigt man den Schutz durch Masken. Die OP Masken, die FFP2 und FFP3 Masken sollten zunächst dem medizinischen Personal oder besonders gefährdeten Berufen wie Polizisten und Kassiererinnen vorbehalten bleiben. Aber selbstgenähte Textilmasken sind eine gute Alternative und Notlösung für die Bevölkerung. Die tatkräftigen Unternehmer, die Schneider und Näher, die sich jetzt in der Maskenproduktion betätigen, müssen unterstützt werden. Und der Gesundheitsminister muss endlich das tun, was sowohl ihm als auch seiner Chefin so schwerfällt: einen gravierenden Fehler eingestehen.

Die Anti-Masken Rhetorik der letzten Monate lässt sich sachlich nicht begründen. Sie war einfach eine wortreiche Ausrede, um den Mangel zu kaschieren. Denn die nötige Vorsorge, die Lagerung und Bevorratung von Schutzmasken und anderen Mitteln der Pandemie-Bekämpfung haben die Verantwortlichen in der Regierung schlicht versäumt. Das jetzt zuzugeben, ist nicht nur ein Gebot der politischen Verantwortung. Eine klare Selbstkritik in der Maskenfrage ist auch eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Notwendigkeit des Maskentragens in der Bevölkerung verstanden und akzeptiert wird.

Der Beitrag von Matthias Soyka ist zuerst beim Ärzte-Nachrichtendienst erschienen.