Wenige Wochen nachdem der Bundeskanzler eine Zeitenwende ausgerufen hat, kann man feststellen, dass die deutsche Debatte ins altbekannte Fahrwasser zurückkehrt. Nach einem kurzen Moment des Erschreckens drängeln die Putinversteher wieder in die erste Reihe der Welterklärer und die friedensverwöhnten Wohlstandsdeutschen tragen wieder ihre moralische Besserwisserei vor sich her. Obschon beide völlig verschiedene Ziele verfolgen, treffen sie sich doch in einem Punkt: Sie wollen den Krieg in der Ukraine schnellstmöglich wegwünschen. Denn der Krieg ist die maximale Infragestellung ihrer gewohnten Denkweise.

Der Angriff Russlands ist für sie nicht schlimm, da er Menschen tötet und Städte in Schutt und Asche legt, sondern er ist schlimm, weil er ihre politisch-moralische Position in Frage stellt. Da diese beiden Gruppen in Deutschland über eine große öffentliche Macht verfügen, lohnt es sich, ihre Argumente einmal genauer zu betrachten.

Ach, der gekränkte Putin

Die Putinversteher gehen von einer harten Prämisse aus: Russland ist eine Großmacht und darum steht es ihr zu, die kleineren Nachbarstaaten zu kontrollieren. Wenn Polen, die baltischen Staaten oder eben die Ukraine nach Freiheit streben, dann fühlt sich die Großmacht bedroht. Die Putinversteher mahnen nun, die Gefühle der gekränkten Großmacht ernst zu nehmen. Eine solche Mahnung hat in der Diplomatie ihre Berechtigung, wenn es darum geht, sich in den Kopf des Gegners zu versetzen. Wird sie hingegen nach Kriegsbeginn lang und breit ausgeführt, stellt sich eine andere Frage: Warum sollten Putins Kränkungen ernster genommen werden als das Selbstbestimmungsrecht der osteuropäischen Staaten und warum sollten Russlands imperiale Phantasien dazu berechtigen, die Ukraine anzugreifen?