Till Amelung ist Genderwissenschaftler und Autor. Er kam als Frau zur Welt. Seit 2011 lebt er als Mann.

Herr Amelung, bis zur Ihrer Geschlechtsumwandlung 2011 waren Sie noch eine Frau. Wann haben Sie erkannt, dass Sie sich in Ihrem Körper als Frau nicht wohlfühlen?

Ich würde eher von einer Geschlechtsangleichung sprechen. Ein Gefühl von Anderssein, dies aber nicht in Worte fassen können, hat mich von Kindheit an begleitet. Erst gegen Ende der Pubertät, also ab dem 19. Lebensjahr, fand ich Begriffe dafür und konnte mich damit auseinandersetzen. Mit 22 hatte ich dann mein Coming-out, das war 2006.

Der Entwurf der Grünen für ein Gesetz zur geschlechtlichen Selbstbestimmung, der gerade im Bundestag abgelehnt wurde, sah vor, dass Jugendliche schon mit vollendetem 14. Lebensjahr entscheiden sollten, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Ist das nicht viel zu früh?

Ich selbst hätte es mit 14 nicht entscheiden können. Es gibt aber andere, die können das. Bei dem Gesetzentwurf ging es um eine Änderung des Namens und des Geschlechts in der Geburtsurkunde – ohne Einwilligung der Eltern. Man kann natürlich sagen, das sei nur ein Stück Papier. Aber ich hätte es für falsch gehalten, wenn die Einwilligung der Erziehungsberechtigten weggefallen wäre.

FDP und Grüne wollen das Transsexuellengesetz reformieren, weil es Betroffene angeblich diskriminiere. Teilen Sie diese Kritik?

Als ich mich dem Verfahren unterzogen habe, war es noch Voraussetzung, dass man einwilligte, sich unfruchtbar zu machen. Diese Koppelung griff sehr weit in die Autonomie der Menschen ein. Ich konnte verstehen, dass einige dagegen geklagt haben. Ich selbst hätte operative Eingriffe aber so oder so gewollt.

Dafür brauchten Sie zwei psychologisches Gutachten. Es gibt Betroffene, die berichten, sie hätten die Fragen mitunter als übergriffig empfunden.