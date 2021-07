Neuwahlen scheiterten an fehlenden Mehrheiten

Was darauf folgte, waren wochenlange Diskussionen und der parteiübergreifende Entschluss zu Neuwahlen. Die Corona-Pandemie allerdings machte diesem Plan Monat um Monat einen Strich durch die Rechnung. Und wie die Zeit so verging, änderten insbesondere einige Abgeordnete der CDU ihre Meinung. Eine Mehrheit für Neuwahlen wäre so nur noch möglich gewesen, wenn auch die AfD dafür votiert hätte. Und das wiederum hielt zumindest die Mehrheit der etablierten Parteien, warum auch immer, für unerträglich. In manchen Fällen müssen Höcke und die AfD schon gar nichts mehr tun, um das Handeln des Landtages zu bestimmen.



Und so stand sie nun da, die rot-rot-grüne Minderheitsregierung von Thüringen, und musste einfach mit dem weitermachen, wofür sie ohnehin bezahlt wird: regieren. Höcke wollte die verzwickte Lage dafür nutzen, erneut die Puppen tanzen zu lassen, indem er sich im Rahmen eines konstruktiven Misstrauensvotums gegen Bodo Ramelow (Die Linke) zur Wahl des Ministerpräsidenten stellte. Als offiziellen Grund gab die AfD an, die linke Minderheitsregierung sei nun wegen ausbleibender Neuwahlen endgültig gescheitert und es bedürfte einer Alternative.