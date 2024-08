Thomas Kemmerichs Wahl zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD löste 2020 in Thüringen eine Regierungskrise aus. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich aus Südafrika zu den Wahlen in Thüringen und forderte deren Wiederholung. In linken Milieus wurde er regelrecht zu einer Hassfigur. Der FDP-Politiker wurde bedroht und selbst seine Kinder mussten unter Polizeischutz gestellt werden. „In diesem Moment hatte ich das Gefühl, vogelfrei zu sein“, sagt Kemmerich. Auf Druck seiner eigenen Partei trat er nur wenige Tage nach seiner Wahl wieder zurück.

Die große Unzufriedenheit in der Bevölkerung über die Berliner Ampel drücke sich auch in seinen momentanen Umfragewerten aus. Die Ampel sei eine rot-grüne Zitronenpresse, bei der es meistens nur zu unbefriedigenden und unbeliebten Minimalkompromissen komme, sagt das Enfant Terrible der FDP. Doch obwohl die thüringischen Liberalen in Umfragen derzeit bei 3 Prozent liegen, ist Kemmerich zuversichtlich, dass sie den Einzug in den Landtag schaffen werden: „Viele Thüringer schätzen an mir, dass ich mich nicht verbiege und als erfahrener Unternehmer das Berufsleben auch außerhalb der Politik kenne.“

Die AfD liegt in Thüringen nach Umfragen gerade bei 29 Prozent und damit weit vor der CDU. Kemmerich hält es für einen Fehler, alle AfD-Wähler pauschal als Nazis zu verunglimpfen. „Ich suche das Gespräch mit Menschen, die ihr Kreuz vermutlich bei der AfD machen werden. Dabei ist mir wichtig, dass ich ihnen bei Meinungsunterschieden auch entschieden widerspreche, allerdings müssen wir politisch Verantwortliche doch versuchen, enttäuschte Bürger für uns zurückzugewinnen.“

Thomas Kemmerich (li.) und Clemens Traub in der Cicero-Redaktion / Dominik Herrmann

Das Gespräch wurde am 6. August 2024 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns, gratis für 30 Tage.

Mehr Podcast-Episoden: