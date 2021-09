Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Der Fall weckt Erinnerungen an das Attentat auf die Synagoge von Halle am jüdischen Feiertag Jom Kippur 2019. In Hagen soll ein 16-jähriger Syrer einen Bombenanschlag auf die örtliche Synagoge geplant haben. Wird dieser Plan einen nennenswerten Einfluss auf die Bundestagswahl haben?

Fakt 1: Ohne die Warnung eines ausländischen Geheimdienstes wären die deutschen Behörden wiederum komplett ahnungslos ins Unglück gerasselt, diesmal unfähig, die Synagoge von Hagen und die dort Yom Kippur feiernden Juden vor einem islamistischen Anschlag zu bewahren. Ob der Hinweis tatsächlich von der amerikanischen NSA stammte, ist unbestätigt.

Dass die USA deutsche Nachrichtendienste überhaupt noch mit heiklen Informationen versorgen UND diese dann solche Informationen auch noch schnell genug an die richtigen Stellen weiterleiten, wie es hier geschehen ist, kann nach den Erfahrungen der letzten Jahre keinesfalls mehr als selbstverständlich gelten.

Fakt 2: Die Geduld gerade der USA mit der organisierten Verantwortungslosigkeit, wie sie mit der Terrorzelle von Hamburg 2001 zutage trat und gerade erst wieder von den Untersuchungen der Vorgeschichte des islamistischen Attentats vom Berliner Breitscheidplatz bestätigt wurde, dürfte weitgehend aufgebraucht sein. Das wissen auch die verantwortlichen Politiker.

Anders ist die Mahnung des Unionsabgeordneten Roderich Kiesewetter, Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, nicht zu erklären: „Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Nachrichtendienste mit Partnerdiensten auf Augenhöhe kooperieren können.“ Dies ist also nach einem, der es wissen muss, derzeit nicht der Fall.

Fakt 3: Peter Neumann, Terrorismusforscher aus dem „Zukunftsteam“ von Armin Laschet, glaubt, bis zu neun von zehn Anschlägen in Deutschland seien nur verhindert worden, weil amerikanische Dienste rechtzeitig die deutschen gewarnt hätten: „Deren Möglichkeiten zur Überprüfung digitaler Kommunikation übersteigen bei weitem das, wozu Deutschland fähig und was bei uns erlaubt ist.“ Nur: Hat er das auch Laschet selbst gesagt? Und falls ja: Wie lautete die Antwort? Würde sich ein Bundeskanzler Laschet an dieses heiße Eisen heranwagen?

Fakt 4: Die Beweislage im Falle Hagen wirkt auch Tage später nicht sehr überzeugend. Wahrscheinlich kann NRW-Innenminister Herbert Reul froh sein, dass es immerhin zu einem Haftbefehl gegen den 16-Jährigen Syrer reichte „wegen des dringenden Tatverdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat“.

Insgeheim wird derselbe CDU-Mann beten, dass dieser Haftbefehl nicht vor dem 27. September wieder aufgehoben werden muss, weil die Indizien – im wesentlichen Kontakte zu islamistischen Bombenbauern und Chats via Telegram mit einem mutmaßlichen IS-Terroristen – dünn, vielleicht zu dünn sind und mit einem Geständnis nicht zu rechnen ist.

Der Vater des Hauptverdächtigen und zwei Brüder hatten wenige Stunden nach der Razzia wieder entlassen werden müssen. Ob sie etwas wussten und falls ja, was, ist ungewiss. Konkrete Tatmittel wurden – soweit bekannt – nicht entdeckt. Nach Hintermännern und Strukturen wird gefahndet.

Fakt 5: Die Ereignisse vom Hagen zeigen ein weiteres Mal, wie weit der Bundestagswahlkampf auch in seiner Schlussphase an den Sorgen und Problemen vorbeigeht, die die Bürger tatsächlich bewegen. Weit vorne rangieren nach der soeben aktualisierten Studie „Die Ängste der Deutschen“ die Themen „Überforderung des Staates durch Geflüchtete“ (Platz 4), „Spannungen durch Zuzug von Ausländern“ (Platz 7 nach Platz 9 im vergangenen Jahr).

Fakt 6: Aus dem oben Gesagten erklären sich die verdrucksten und hilflosen Reaktionen der Spitzenkandidaten von CDU/CSU, SPD und Grünen. Armin Laschet plädiert abermals für Abschiebungen und Verbote. Dass eben diese aus verschiedensten Gründen nicht stattfinden oder wirkungslos bleiben, hat er aber auch und besonders jener Frau zu verdanken, die er im Kanzleramt beerben will. Sein Urfehler vom Tag nach der Nominierung, eine klare Distanzierung von Angela Merkel, ihren Fehlern und Versäumnissen nicht gewagt zu haben, hängt ihm bis zum Wahltag und darüber hinaus wie ein Klotz am Bein.

Olaf Scholz flüchtet in die üblichen Gemeinplätze: „Es ist unsere Pflicht, alles zum Schutz [der Juden] zu tun und bei Gefahr sofort einzuschreiten.“ Annalena Baerbock redet nicht weniger bewusst am Problem vorbei, wenn sie verlangt, „Top-Gefährder rund um die Uhr zu überwachen“, wohl wissend, dass das – wie sich im Falle Anis Amri gezeigt hat – weder freitags nach 13 Uhr stattfindet, noch im Falle Hagen etwas gebracht hätte, war doch der 16-jährige bisher nicht aufgefallen, also meilenweit davon entfernt, von den Behörden als „Top-Gefährder“ geführt zu werden.

Fakt 7: Union, SPD, Grüne – sie hängen in Sachen Asyl und Einwanderung und den Folgen einer anhaltenden Missachtung des Grundgesetzes alle ganz tief mit drin. Jede Distanzierung von sich selbst wäre noch unglaubwürdiger als die Satzbausteine, wenn ihre erratische Politik wieder einmal unschöne Folgen zeitigte. Passt zudem für SPD und Grüne das Täter-Opfer-Muster so gar nicht, gibt es also keinen Geisteskranken (wie in Hanau) oder vereinsamten Incel (wie in Halle), den man als Beleg für die These benutzen könnte, die eigentliche Gefahr drohe Juden in Deutschland „von rechts“, ist die Erklärungsnot wieder einmal besonders groß.

Fakt 8: Der Irrtum deutscher Politiker, syrische, afrikanische, arabische oder afghanische Flüchtlinge könnten schon deshalb kein Problem für unsere Innere Sicherheit darstellen, weil sie quasi automatisch von Dankbarkeit beseelt würden, sobald sie in Deutschland Aufnahme gefunden haben, zieht sich auch jetzt wieder wie ein Roter Faden durch die offiziellen Reaktionen. Dankbarkeit ist keine Kategorie der Asylpolitik. Es hilft hier einzig und allein konsequente Durchsetzung der Gesetze, die aber von Bundes- und Landesregierung mit unterschiedlichen Argumenten seit 2015 verweigert wird.

Fakt 9: Dabei ist nicht einmal die immer wieder zitierte Genfer Flüchtlingskonvention geeignet, Untätigkeit und Duldung zu rechtfertigen. Dafür genügt ein Blick auf Artikel 2 sowie auf drei einschlägige Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union. Danach darf ein Flüchtlingsstatus verweigert oder aberkannt werden, wenn der Betreffende eine Gefahr für die Sicherheit des Aufnahmelandes oder für die Allgemeinheit darstellt.

Erst recht gilt dies in Deutschland für Personen, die nicht einmal Flüchtlingsstatus genießen, sondern lediglich subsidiären, also nachrangigen und zeitlich begrenzten Schutz wie im Fall des mutmaßlichen Terroristen von Hagen, Und im übrigen sieht die Genfer Konvention von 1951 nur den Schutz von Kriegsflüchtlingen vor, nicht von Wirtschaftsmigranten und auch nicht von Klimamigranten.

Fazit: Es wird nach einer 16-jährigen Ära Merkel auch an dieser Stelle höchste Zeit für einen Schnitt, eine Zäsur, indem man diese Tatsachen endlich anerkennt. Andernfalls ist der nächste islamistische Terrorakt, gegen wen auch immer, nur noch eine Frage der Zeit.