Der Tarifkonflikt in der größten Branche der deutschen Industrie ist beendet. Im traditionellen „Pilotbezirk“ Baden-Württemberg einigten sich die IG Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall auf eine zweistufige Lohnerhöhung um zunächst 5,2% ab Juni 2023 und weiteren 3,3% ab Mai 2024. Dazu kommt eine steuerfreie Sonderzahlung von insgesamt 3000 Euro, die in zwei Raten im Januar 2023 und 2024 gezahlt wird. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 24 Monate. Wenn dieser Abschluss – wie in der Metall- und Elektrobranche üblich – in den anderen Tarifbezirken übernommen wird, könnten rund vier Millionen Beschäftigte davon profitieren.

Der abschließenden Verhandlungsrunde in Ludwigsburg vorausgegangen waren die üblichen Rituale der Tarifparteien. Die IG Metall ging mit einer deutlich höheren Forderung – 8 % Erhöhung bei einer Laufzeit von nur 12 Monaten – ins Rennen, die Arbeitgeber wollten es zunächst bei der steuerfreien Einmalzahlung bewenden lassen. Es folgten auf der einen Seite von martialischer Rhetorik begleitete Warnstreiks in fast allen Bundesländern, und auf der anderen Seite düstere Beschwörungen des Untergangs der Branche bei einem zu hohen Lohnabschluss.