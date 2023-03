Vor drei Wochen musste Manuela Schwesigs Finanzminister Heiko Geue (SPD) in einer öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses Rede und Antwort stehen. Der CDU-Abgeordnete Daniel Peters fragte ihn, ob er sich in seiner Zeit als Chef der Staatskanzlei „mal fachlich mit dem Thema Gemeinnützigkeit auseinandergesetzt“ oder „sich dazu beraten lassen“ habe. Geues Antwort: „Ich hab keine Erinnerung daran, dass ich in meiner damaligen Funktion irgendwelche Beratungen in dieser Frage angefordert oder eingefordert habe.“

Um zu verstehen, weshalb diese Aussagen Geues und Schwesigs Ansehen erheblich schaden könnten, muss man die mittlerweile komplizierten Details rund um Nord Stream 2 in Mecklenburg-Vorpommern kennen: Schwesigs sogenannte Klimastiftung soll 9,8 Millionen Euro Schenkungsteuer für eine Gazprom-Zuwendung zahlen, denn sie hat nie die Gemeinnützigkeit beantragt – und genießt somit nicht die Steuererlasse einer gemeinnützigen Stiftung.