In der Politik funktioniert vieles durch Autosuggestion. Die Vorstellung also, dass Olaf Scholz nach der Bundestagswahl im Februar Bundeskanzler bleiben könnte, wird schon allein dadurch ein klein wenig wahrscheinlicher, dass die Parteivorsitzenden der SPD, Lars Klingbeil und Saskia Esken, und der Kanzler selbst dies behaupten. Auf der Pressekonferenz am Montag haben die drei das einstimmige Votum des Parteivorstandes verkündet, nach dem die Partei eben mit dem Amtsinhaber in die Wahl-Auseinandersetzung gehen will. Die Sozialdemokratie ist eine Meisterin darin, Wirklichkeiten zu schaffen und Stimmungen zu erzeugen – und so die eigenen Anhänger zu motivieren und aufzuputschen. Unterschätze also auch keiner die Wahlkampfmaschine der SPD, die es möglicherweise schaffen wird, die Kanzlerpartei aus dem Umfragekeller von 15 Prozent herauszuholen.

Die Unbeliebtheit von Olaf Scholz in der eigenen Partei ist gar keine Neuigkeit. Die Genossen haben ihn 2019 in einer Mitgliederbefragung nicht zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Keineswegs standen sie begeistert hinter seiner Spitzenkandidatur 2021. Doch sie brauchten jemanden, der die absehbare Niederlage entgegennimmt. Es kam dann anders. Nun konstruiert sich Scholz aus dem knappen Vorsprung von vor drei Jahren eine Chance für das Wahljahr 2025. Doch diesmal liegen die Dinge ziemlich anders.

Der unschuldige Kanzler

Nun steht Scholz für eine gescheiterte Ampel-Regierung und ein Land in einer schwierigen wirtschaftlichen Krise. Olaf Scholz versucht es nicht nur, was seine Person angeht, sondern auch bei der Beschreibung der Probleme mit Autosuggestion. Plötzlich war er es, der in der Regierung für Vernunft und Stabilität gesorgt habe, während FDP und Grüne für den Schaden und das Chaos zuständig sind. Beachtlich ist, dass er dabei nicht nur die FDP und Christian Lindner, sondern auch seinen bislang treuen grünen Koalitionspartner scharf angreift.

„Wir waren das mit dem Heizungsgesetz nicht“, sagt der Kanzler, als ob es Robert Habecks Verantwortung allein wäre, dass der nun offenbar nun auch von Scholz als missraten angesehene Gesetzentwurf das Licht der Welt erblicken konnte. Was für ein Kanzler ist das, der für eine der schwersten Regierungskrisen gar keine Zuständigkeit haben will? Es ist nicht auszuschließen, dass Olaf Scholz seine Wahlkampfgeschichten selber glaubt. Gewiss werden sie ihre Wirkung entfalten. Denn der SPD-Kanzler handelt nach der Maxime: Laut behauptet ist immer noch besser als leise bezweifelt.

Der Scheinriese der SPD

Die Panik unter Sozialdemokraten ist groß. Möglicherweise verliert die Hälfte der Abgeordneten ihr Mandat. Diese schlechte Aussicht in den Umfragen schmerzt besonders, wenn man als Sozialdemokrat sich anschauen muss, dass der beliebteste Politiker im Land ausgerechnet auch ein Genosse ist. Die Beliebtheit von Boris Pistorius ist allerdings ein süßes Gift für die SPD. In Wahrheit ähnelt der Bundesverteidigungsminister aus Osnabrück dem freundlichen und sanftmütigen Scheinriesen aus der Unendlichen Geschichte. Der nämlich leidet darunter, dass er immer für größer gehalten wird, als er in Wahrheit ist. Ähnlich ergeht es Pistorius. Er weiß, dass er weder den Rückhalt in der Partei noch derzeit das Rüstzeug hat, Kanzler zu werden. Wenn er Kandidat würde, würden die Umfragen mutmaßlich schnell sinken. Zumindest würde sein pragmatischer Kurs gar keine Liebe für ihn bei den mächtigen Jusos oder dem linken Parteiflügel entstehen lassen.

Tatsächlich ist die Debatte um einen Kanzlerkandidaten Pistorius eine Scheindebatte, denn, würde man dieses Manöver durchziehen, würde es automatisch bedeuten, dass man den amtierenden Kanzler als unfähig abstempeln müsste. Zumindest müsste irgendwie plausibel werden, wieso ein erfolgreicher Kanzler nicht weitermachen will. Oder war er etwa nicht erfolgreich? Ein erfolgloser Sozialdemokrat, wie kann das wiederum sein? Selbst die geübten Erfinder von politischen Legenden im Willy-Brandt-Haus wären überfordert, zu so einem Trainerwechsel bei laufendem Spielbetrieb eine passende autosuggestive Geschichte zu erdenken. Das ist auch CDU-Kandidat Armin Laschet 2021 nicht gelungen, gegen eine amtierende Kanzlerin Angela Merkel selbst Kanzlerin zu werden. Fast ein Ding der Unmöglichkeit.

Das schmierigste an der auf allen Kanälen laufenden sozialdemokratischen Tragödie ist, dass alle Beteiligten um die Kulissenschieberei wissen, um das Rollen- und Kostümspiel, in dem nun Olaf Scholz den Erfolgreichen mimen muss. Und er weiß sehr wohl, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach eben am 24. Februar 2025, am Tag nach der Wahl, wieder mit Klingbeil und Esken vor der roten Wand der Parteizentrale stehen wird und dann die halbwegs erträgliche oder halb gute Wahlniederlage erklären muss. Man wird ihm dann für die Kandidatur danken, für die großen Leistungen als SPD-Kanzler in schwieriger Zeit und für den engagierten Wahlkampf. Die SPD aber ist ihn dann endlich los.

Wenn Wunder geschehen würden, dann könnte Lars Klingbeil sich auch darauf einstellen. Aber der so machtbewusste wie talentierte und immer noch jungenhaft aussehende SPD-Vorsitzende weiß, dass er der kommende Mann der deutschen Sozialdemokratie sein will und sein wird. Auf diesem Weg nach oben stört ihn Esken nicht, auch nicht der neue Generalsekretär Matthias Miersch. Tatsächlich wird zum Neustart der deutschen Sozialdemokratie, den Klingbeil vor sich hat, gehören, sich von dem amtierenden Kanzler zu emanzipieren. Das geht nur nach dessen Wahlniederlage. Ein Boris Pistorius passt da überhaupt nicht ins Konzept. Würde Pistorius Kanzlerkandidat, wäre er möglicherweise auch nach einer Niederlage der starke Mann und würde die Koalitionsverhandlungen mit der Union führen. Die Rolle hat aber der Parteivorsitzende Klingbeil für sich vorgesehen. Pistorius kann nicht Kanzlerkandidat werden, weil Klingbeil Vizekanzler in einer Merz-Regierung werden will. Dass er dennoch den CDU-Kanzlerkandidaten Merz so hart angreift und ihm vorwirft, nicht sichtbar zu sein, gehört zum Spiel. Autosuggestion eben.