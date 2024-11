Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

„Pistorius verzichtet auf Kanzlerkandidatur“: Selten ist eine „Fake News“ so häufig verbreitet worden wie diese. Denn der laut Umfragen beliebteste deutsche Politiker war nie Kanzlerkandidat. Er konnte also gar nicht auf eine Kandidatur verzichten, von der mancher in der SPD zwar träumte, für die er aber gar nicht nominiert worden war.

Verzichtet hat der Verteidigungsminister auf etwas anderes: Er kann sich nicht länger in dem Ruhm sonnen, täglich als Retter von Partei und Vaterland für Schlagzeilen zu sorgen. Er bleibt nicht länger der Hoffnungsträger vieler Genossen, die ihre Partei endlich aus dem 15-Prozent-Tief herausholen wollen. Er ist auch nicht mehr der Strohhalm jener rund 100 SPD-Abgeordneten, denen am 23. Februar die eigene Abwahl droht.