Scholz oder Pistorius?

Die SPD mache eben SPD-Sachen: So lautet die trockene Analyse eines hochrangigen Partei-Insiders über die aktuelle Kanzlerkandidaten-Kakophonie. Natürlich stellt sich da die Frage: Warum sind Streitigkeiten auf offener Bühne überhaupt ein Markenzeichen der deutschen Sozialdemokratie? Aber um darauf eine Antwort zu finden, müsste man sehr tief eintauchen in die Psychologie linker Massendynamik.

Nehmen wir es also einfach als gegeben hin und betrachten stattdessen nüchtern die Lage: Jeden Tag äußern sich noch ein paar mehr Genossen – vom Basis-Mitglied über Bundestagsabgeordnete bis hin zu ehemaligen Parteivorsitzenden und Ex-Kanzlern – über die Eignung von Olaf Scholz beziehungsweise von Boris Pistorius als möglicher Chef einer künftigen Bundesregierung. Fällt das Urteil über die eine Person gut aus, bedeutet dies zumeist eine Negativ-Bewertung des jeweils anderen Mannes.

Die große Scholz-Demontage

Die SPD hat sich in eine völlig desolate Situation manövriert. Da lässt der amtierende Kanzler mit viel Getöse und aufgesetzter Kraftmeierei die Ampel-Koalition platzen, wird dafür umgehend in der eigenen Fraktion als Held bejubelt, wähnt sich aufgrund seines zur Schau gestellten Führungsanspruchs nunmehr als unangreifbar – und nur wenige Tage später beginnt in der Partei die große Scholz-Demontage. Diese hat inzwischen ein Niveau erreicht, das eigentlich keinen einzigen Tag des Zuwartens erlaubt, sollten die Sozialdemokraten tatsächlich so etwas wie eine kleine Außenseiter-Chance gegen Friedrich Merz und seine Union haben.

Am Montag also tagen Präsidium und Parteivorstand der SPD, und danach muss die Frage, ob man mit Scholz oder mit Pistorius ins Rennen geht, spätestens beantwortet sein. Allerdings gilt es vorher noch ein Wochenende zu überbrücken, und es wäre mehr als wundersam, würden sich in der Zeit nicht noch mehr Sozis abfällig beziehungsweise lobhudelnd über die beiden Kandidaten äußern.

Zunächst einmal muss festgehalten werden: Bundesverteidigungsminister Pistorius, aus eher unerfindlichen Gründen Deutschlands „beliebtester“ Politiker, hätte es in der Hand gehabt, die für seine Partei immens schädliche Debatte gar nicht erst aufkommen zu lassen. Es hätte gereicht, nach dem Ampel-Ende unmissverständlich zu sagen, die Frage nach seiner möglichen Kanzlerkandidatur stelle sich überhaupt nicht, weil er selbstverständlich die abermalige Kandidatur des Amtsinhabers voll unterstütze. Genau das tat er allerdings nicht, die Sache ist weiter in der Schwebe.

Gespielte gute Laune

Umgekehrt hätte natürlich Scholz kurz vor oder zumindest unmittelbar nach dem demonstrativen Lindner-Rausschmiss innerhalb der Fraktion klar machen müssen, dass er allein die Kandidatur beansprucht. Stattdessen ließ er die Sache laufen und verabschiedete sich für ein paar Tage in Richtung Brasilien. Seine auf der Rückreise vor Journalisten gespielte gute Laune war in Wahrheit ein Ausdruck der Verzweiflung.

Es gibt jetzt keine Lösung mehr für das selbst angerichtete Debakel. Sollte es in wenigen Tagen tatsächlich auf Pistorius hinauslaufen (eher unwahrscheinlich), dann ist nicht nur Olaf Scholz komplett desavouiert und kann seine dreijährige Kanzlerschaft als historischer Irrtum abgeheftet werden. Sondern dann müssten im Prinzip auch die Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken ihren Hut nehmen. Denn sie hätten es nicht geschafft, trotz eindringlicher Beschwörungen seiner nachgerade übermenschlichen Kompetenz die SPD vom Wiederantritt des eigenen Bundeskanzlers zu überzeugen.

Es ist übrigens jene SPD, die es vor fünf Jahren für vernünftig hielt, die spröde Hinterbänklerin Esken sowie dem Polit-Rentner Norbert Walter-Borjans anstelle von Scholz und seiner Mitstreiterin Klara Geywitz an die Parteispitze zu wählen. Eigentlich hätte damals schon klar sein müssen, dass die deutsche Sozialdemokratie nicht mehr taugt, um ein Regierungsbündnis anzuführen. Dass ihr diese Rolle dennoch zufiel, war ja auch eher dem Zufall geschuldet.

Ein unzurechnungsfähiger Autist?

Sollte am Montag hingegen Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten gekürt werden, weiß inzwischen die gesamte Republik, dass der ganz überwiegende Teil seiner eigenen Partei nicht hinter ihm steht. Jeden Tag geben irgendwelche Genossen aus irgendwelchen Ortsvereinen im Radio, im Fernsehen oder in Zeitungsinterviews Auskunft darüber, warum die für Scholz kein einziges Wahlplakat aufhängen würden und mit ihm die ganze Sache ohnehin völlig aussichtslos wäre. Wer die zurückliegenden zwei Wochen in Deutschland verbracht hat, ohne die politische Gesamtsituation vorher gekannt zu haben, müsste aus den Medien den Eindruck gewonnen haben, die Bundesrepublik werde von einem unzurechnungsfähigen Autisten geführt. Dass dieser Eindruck überhaupt entstehen konnte, das liegt einzig und allein an der SPD selbst.

Inzwischen ist es deshalb fast egal, ob sich die sozialdemokratischen Funktionseliten auf Scholz oder auf Pistorius einigen. Der Bevölkerung wurde eindringlich vor Augen geführt, dass der eine oder der andere Kandidat gleichermaßen für eine Partei antritt, die nicht einmal die basalen Regeln des politischen Managements beherrscht. Warum sollten die Wähler also auch nur in Erwägung ziehen, hinter der SPD ein Kreuz zu machen? Nein, die Sozis haben gezeigt, dass sie es nicht können (vielleicht auch nicht wollen) – und sie tun es selbst jetzt, wo es für die Partei um alles geht, einfach jeden Tag munter weiter.

Das heitere Kandidaten-Raten verschafft den Sozialdemokraten jetzt zwar noch einmal viel Aufmerksamkeit. Aber es dürfte sich um ein letztes Aufflackern handeln. Es sieht nämlich ganz danach aus, als ob die älteste deutsche Partei keine Kraft mehr für die Zukunft hat. Und daran werden auch die Beliebtheitswerte eines Boris Pistorius nichts ändern.