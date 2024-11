Nun hat sich der Entscheidungsdruck in der K-Frage der SPD so erhöht, dass die Parteiführung schon heute Abend in einer Telefonkonferenz auch über diese oberste Personalfrage sprechen wird. Einer Pressesprecherin zufolge handelt es sich um „eine regelmäßige Telefonkonferenz mit den stellvertretenden Parteivorsitzenden zur Organisation des vorgezogenen Wahlkampfs in Bezug auf Daten und Fristen“. An dem Gespräch sollen die Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken, Generalsekretär Matthias Miersch und die stellvertretenden Parteivorsitzenden teilnehmen. Scholz ist nach jetzigem Stand nicht dabei. Er wird voraussichtlich am heutigen Abend vom G20-Gipfel in Rio de Janeiro zurückkommen.