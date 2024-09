Sigmar Gabriel ist ehemaliger Politiker (SPD), Berater und Publizist. Von 2009 bis 2017 war er Bundesvorsitzender der SPD und von 2013 bis 2018 Vizekanzler. Seit 2019 ist er Vorsitzender der Atlantik-Brücke.

Herr Gabriel, wer ist für diese dramatische Niederlage der SPD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen verantwortlich?

Zunächst ist es eine Verkürzung zu sagen, dass dies nur eine dramatische Niederlage der SPD gewesen wäre. Wenn bei steigender Wahlbeteiligung knapp 50 Prozent Linksaußen und Rechtsaußen wählen, dann hat das demokratische Zentrum insgesamt ein Problem – und nicht nur die SPD. Man darf es sich also nicht zu leicht machen. Zugleich bin ich froh, wenn die CDU in Sachsen vor der AfD liegt und der CDU-Mann Mario Voigt in Thüringen den Mut hat, ganz ungewöhnliche Koalitionen zu bilden. Aber auch die Union ist alleine nicht mehr der Stabilitätsanker der Bundesrepublik. Es geht um eine grundlegendere Krise.

Aber die SPD stellt den Bundeskanzler. Und die Unzufriedenheit mit der Ampel ist groß. Das hatte doch Auswirkungen auf die Wahlen. Was muss also bei der SPD passieren?

Die Sozialdemokraten waren in diesen beiden Bundesländern noch nie besonders stark, deswegen ist das Ergebnis nun auch nicht sehr überraschend. Aber natürlich spielt insgesamt für die Lage der SPD eine große Rolle, welches Bild die derzeitige Bundesregierung abgibt. Der schlechte Eindruck, den die Ampel macht, rührt dabei nicht allein daher, dass die Politik nicht richtig vermittelt würde. Es geht vielmehr um die grundsätzliche Ausrichtung der Politik. Wenn nach Wahlniederlagen Politiker mit dem Satz daher kommen: „Wir müssen unsere Politik besser erklären“, heißt die Übersetzung dieser Phrase doch eigentlich: „Die Wähler waren zu dumm, um uns richtig zu verstehen.“ Weit klüger wäre es, eine Wahlniederlage als das zu verstehen, was sie ist: die Ablehnung der Politik, die man betrieben hat. Da gibt es nichts „besser zu erklären“, sondern die Aufgabe heißt, etwas anders zu machen.

Was also muss sich an der Ausrichtung der SPD ändern?

Meine Partei ist ja eigentlich vor 160 Jahren überhaupt entstanden, weil sie diejenigen vertreten wollte, die hart arbeiten und dafür lange Zeit sehr wenig bekommen haben. Also die Idee war, die arbeitende Mitte in der Gesellschaft zum Mittelpunkt von Politik zu machen. Das ist der Ursprung der Sozialdemokratie. Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton hat das mal „people who work hard and play by the rules“ genannt. Und in den letzten Jahren hat die SPD sich davon entfernt und den Eindruck vermittelt, dass die Summe ihrer Politik für Minderheiten am Ende eine Mehrheit ergibt. Der sozialdemokratische Kern unserer Politik war immer weniger erkennbar, es gibt kein klares Profil der SPD mehr. Deshalb verlieren wir auch in alle Richtungen. Neben Themen der sogenannten „Identitätspolitik“ und auch der kritiklosen Übernahme grüner Energie- und Klimapolitik stellte die SPD vor allem den Ausbau der Sozialleistungen in den Mittelpunkt ihrer Politik.

Der Sozialstaat wurde immer mehr zum Sozialhilfestaat. Die Idee des Sozialstaats war aber nie Selbstzweck, sondern immer Mittel zum Zweck: Sozialpolitik sollte Bedingungen schaffen, unter denen jedes Leben gelingen kann und nicht von der Herkunft, dem Geschlecht, der Hautfarbe oder Religion abhängt. Aber natürlich stand dahinter die Idee, dass jeder diese Chance auf ein gelungenes Leben auch nutzen muss. Der Leistungswille aller ist die Voraussetzung dafür, dass denen, die Hilfe und Unterstützung brauchen, diese Solidarität auch gegeben werden kann. Das Bürgergeld ist ein erschreckendes Beispiel dafür, dass der Sozialhilfestaat zum Selbstzweck geworden ist.

Wenn der Ausbau des Sozialstaats Stimmen bringen würde, dann müsste die SPD bei einer Zweidrittelmehrheit liegen. Da das bei weitem nicht der Fall ist, muss es also etwas anderes geben, was Menschen von der SPD erwarten, aber nicht bekommen. Die Ausweitung der Sozialhilfe kann nicht allein Kern sozialdemokratischer Politik sein. Zum anderen herrscht die Angst vor, sich in der Migrationsdebatte ehrlich zu machen. Und die SPD ist in Teilen Deutschlands zur Funktionspartei geworden, die man braucht, damit andere Parteien eine Regierung bilden können. Das ist der Untergang der Sozialdemokratie, wenn ein eigenes Profil fehlt.

Sie fordern eine Art neues Godesberg. Ist denn die SPD-Mitgliedschaft zu einer solchen Neuaufstellung überhaupt bereit? Oder ist die Basis schon zu weit entfernt vom eigenen Wählerklientel?

Die SPD-Mitlieder sind zu einer solchen Neuaufstellung der Sozialdemokratie sehr wohl bereit. Es gibt vielmehr oft eine große Differenz zwischen der offiziellen Politik und dem, was ganz normale Mitglieder für vernünftig halten. SPD-Mitglieder sind normale Leute, die sich vom Durchschnitt der Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes nicht unterscheiden. Das wäre ja gerade die Chance für eine Volkspartei SPD. Sozialdemokraten sind ganz normale Menschen und die schauen auf die Politik mit einem ganz normalen Blick. Und viele sind genauso unzufrieden wie große Teile der Bevölkerung. Es gäbe sogar an der Parteibasis eine große Erleichterung, wenn endlich mal wieder über die Grundlagen sozialdemokratischer Politik debattiert würde.

Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken hat gesagt, es gehe ums Erklären und die SPD müsse wieder stärker in der Fläche präsent sein. Richtig?

Das ist wohlfeil dahergeredet, vor allem, wenn es um die ostdeutschen Bundesländer geht. Dort haben SPD und auch Grüne und Liberale viel zu wenige Mitglieder, um in der Fläche präsent zu sein. Die Wahrheit ist doch, dass längst die AfD überall präsent ist – von der Feuerwehr bis zum Stadtteilfest oder dem Elternbeirat. Sie ist in Ostdeutschland Teil der Alltagskultur, und davon kann leider – mit Ausnahme der CDU – von allen anderen Parteien keine Rede sein. Und dort, wo z.B. die SPD noch Bundestagsabgeordnete oder sogar Regierungsmitglieder in Ostdeutschland hat, leben die im Alltag viel lieber im bequemen Berlin als im Wahlkreis. Die Partei der Kümmerer sind wir ganz offensichtlich in weiten Bereichen nicht mehr.

Wie kann eine solche sozialdemokratische Zeitenwende passieren? Wäre dafür ein Wechsel im Kanzleramt sinnvoll?

Solche Fragen sind dummes Zeug. Das ist eine typische Journalistenfrage. Die SPD wäre schlecht beraten, jetzt Personaldebatten zu führen. Es geht vor allem um die Politik, die sie macht und verkörpert. Es ist völlig egal, wer vorne steht, wenn im Kern die Politik, die man macht, in der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert wird. Es braucht in der SPD eine grundsätzliche inhaltliche Debatte, das würde was bringen.

Dann ein Blick zurück: Bundeskanzler Gerhard Schröder hat 2005 in einer Krisensituation auf Neuwahlen hingewirkt. Inwiefern ist das vergleichbar und könnte beispielgebend sein?

Mehrere Gründe sprechen dagegen, sich an 2005 ein Beispiel zu nehmen. Zum einen hat Gerhard Schröder die Kanzlerschaft 2005 verloren. und viele sehen seine Entscheidung von damals heute als Fehler an. Zum zweiten war er eine ganz andere Persönlichkeit, der im Wahlkampf die SPD aus dem tiefsten Tal geholt hat. Da muss man jemanden haben, der so etwas kann. Schließlich würden die Wähler einen Koalitionsbruch jetzt nicht honorieren, Neuwahlen würden zu Ergebnissen wie jetzt in Sachsen und Thüringen führen. Das kann keiner wollen. Wir brauchen eine Politikwende und keinen Personalwechsel.

Wie bewerten Sie denn das Bündnis Sahra Wagenknecht? Hat Wagenknecht nicht genau die Leerstelle bei der SPD erkannt und bespielt nun klassisch sozialdemokratische Themen?

Sahra Wagenknecht ist zunächst mal für die Krise der Linkspartei verantwortlich. Sie hat es zusammen mit Oskar Lafontaine geschafft, zum zweiten Mal eine Partei links der Mitte zu spalten. Inhaltlich verrät sie die Ukraine, spielt populistisch mit dem Migrationsthema. Nicht zuletzt ist sie verdeckt und gelegentlich offen antieuropäisch. Man kann das BSW als nationalbolschewistisch bezeichnen. Alles, was man so an Vorurteilen links- und rechtsaußen findet, wurde hier ins Programm gepackt. Die Partei wird nun stramm aus dem Saarland geführt. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das mit unseren Vorstellungen von Demokratie vereinbar ist. Allerdings hat die deutsche Politik die Linkspartei zu lange immer noch als die SED-Nachfolgeorganisation gesehen. Dabei ist die Linkspartei doch in Wahrheit in weiten Teilen eine ziemlich brave Spielart der Sozialdemokratie geworden.

Plädieren Sie also für ein Einreißen von Brandmauern?

Nein, es braucht eine scharfe Abgrenzung zur AfD. Nicht ihre Wählerinnen und Wähler, wohl aber große Teile der Funktionäre der AfD sind rechtsextrem, neofaschischtisch und haben mit dem Grundkonsens unserer Demokratie nicht allzuviel zu tun. Herr Höcke ist ein Beispiel dafür. Würde sich die AfD ihres rechtsextremistischen Flügels entledigen, bliebe sie eine national-konservative Partei, mit der die CDU natürlich zusammenarbeiten könnte. Die AfD hat aber alle Chancen dafür verpasst und will mit den braunen Schmuddelkindern spielen. Das aber widerspricht allem, was die deutsche CDU ausmacht.

Ist es denn trotzdem sinnvoll, dass Mario Voigt mit der Linkspartei und dem BSW koaliert?

Wenn es nicht anders geht, ja. Oder er vereinbart mit diesen Parteien einen gemeinsamen Korridor und führt eine Minderheitsregierung. Wenn Linkspartei und BSW das wollen, dürfen sie der CDU allerdings nicht vorwerfen, wenn die sich bei einzelnen Abstimmungen im Parlament auch von der AfD tolerieren lässt. Die Entscheidung über eine Regierungsbeteiligung oder Minderheitsregierung ist nicht nur für die CDU schwierig, sondern auch für Linkspartei und BSW.

Es gibt also die Wahl zwischen Neofaschismus und Neobolschewismus?

Mich interessieren eigentlich mehr die Gründe, die zu diesem Wahlergebnis geführt haben. 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben entweder rechtsaußen oder linksaußen gewählt. Und das bei steigender Wahlbeteiligung. Wir müssen uns endlich ehrlich fragen, warum das so ist. Was es wirklich braucht, ist jetzt eine grundlegende politische Wende: ein Umdenken in der Migrationspolitik. Es braucht einen durchsetzungsfähigen Staat, eine Neuaufstellung beim Thema innere Sicherheit. Wir brauchen aber auch in der Energie und Klimapolitik einen Neustart, denn das Maß an Deindustrialisierung, das wir gerade vor Augen haben, darf nicht Wirklichkeit werden. Ich glaube, dass CDU und SPD diese Wende jetzt gemeinsam herbeiführen müssen, sonst drohen uns noch ganz andere Verhältnisse in Deutschland. Und dabei muss völlig egal sein, welche Partei davon profitiert, es muss ausschließlich um die Stabilität unseres Landes und den demokratischen Grundkonsens gehen.

Sie sind Vorsitzender der Atlantik-Brücke, die sich die Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen auf die Fahnen geschrieben hat. Ist die Westbindung im Osten überhaupt noch Teil des Grundkonsenses?

Natürlich tragen die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten dazu bei, dass – nicht nur im Osten – kritischer auf die transatlantischen Beziehungen geblickt wird. Doch am Ende des Tages wird doch vielen klar, nicht Russland oder China sind uns nah, sondern die USA. Ich glaube, da gibt es eine Menge zu tun, auf beiden Seiten des Atlantiks. Wir kennen das Amerika von heute viel weniger, als wir glauben. Und die Amerikaner kennen auch das Deutschland und das Europa viel weniger, als sie meinen. Wir sind auch weniger wichtig für die Amerikaner. Das unterschätzen ja viele hier.

Doch über die Raketenstationierung der USA wird fast so debattiert wie im Kalten Krieg, als gäbe es die historische Erfahrung nicht.

Der Fehler bei dem Thema Raketenstationierung ist schon die fehlende Debatte. Sie können das nicht im stillen Kämmerlein beraten und dann nur verkünden. Sie müssen die Entscheidung schon begründen und debattieren. Mit Blick auf Russland müssen wir dringend darüber reden, dass es um eine reale Gefahr geht, nicht nur um eine, die sich Politiker ausdenken. Und so eine Debatte gehört natürlich in den Bundestag.

Das Gespräch führte Volker Resing.