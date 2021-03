In Demut, sagt Winfried Kretschmann, werde er das Wahlergebnis am Sonntag annehmen. Das wird nicht die einzige Gemütsregung sein des Mannes, den der Economist kürzlich als „mächtigsten grünen Politiker der Welt" bezeichnete. Denn: Es hat sich einiges zusammengebraut in Baden-Württembergs Landesregierung. Und das passt so gar nicht zu der bis ins ferne Berlin erzählten Geschichte, der 72-Jährige wolle am liebsten weiter mit den Schwarzen koalieren.

„Stärker aus der Krise!" verspricht CDU-Generalsekretär Manuel Hagel im Spot zum Wahlkampffinale. Die Frage ist nur: mit wem? Dringend nötig hätte den Vitalisierungsschub jedenfalls sein eigener Landesverband. Seit Günther Oettinger 2006 der Mut fehlte, mit seiner eigenen Stimme im Parteipräsidium dafür zu sorgen, dass förmliche Sondierungsgespräche aufgenommen werden mit den Grünen unter Kretschmann, geht’s – von wenigen Ausreißern abgesehen – bergab im Land, dass Auswärtige so gerne „Ländle“ nennen.