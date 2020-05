Es war 2017, in ihrem ersten Jahr als Kultusministerin der grün-schwarzen Landesregierung. Die CDU hatte zwei Landtagswahlen verloren, war erstmals nicht stärkste Kraft im Ländle. Um mal wieder klare CDU-Kante zu zeigen, hatte der junge Generalsekretär Manuel Hagel zum Auftakt ein paar medienwirksame Thesen zur Bildungspolitik aufgestellt. Eisenmann hielt davon nichts. Am Tag danach liefen Hagel und sein engster Mitarbeiter übernächtigt durchs Kloster. „Die Nanni hat uns in der Klosterschänke erwischt“, so die Erklärung.