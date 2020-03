Rixa Rieß hat Germanistik und VWL an der Universität Mannheim studiert und hospitiert derzeit in der Redaktion von CICERO

Der Anruf am Sonntagabend kam unerwartet. Gegen 22 Uhr informierte uns das Gesundheitsamt Berlin-Mitte, dass unser Mitbewohner sich mit dem Corona-Virus infiziert hatte. Er war damit der erste Fall in der Hauptstadt Berlin. In der Folge wurden wir, seine Mitbewohner, für die kommenden vierzehn Tage unter Quarantäne gestellt. Zwei Tage zuvor hatte ich noch einen Artikel über das Krisenmanagement der Behörden geschrieben, jetzt war ich ihm plötzlich selbst unterworfen.

Was war geschehen? Bereits am Samstagabend hatten wir unseren Mitbewohner ins Krankenhaus einliefern lassen. Er hatte auf drei Impfungen heftig reagiert. Wir hatten erste Hilfe geleistet und dann den Krankenwagen gerufen. Da er aber keine typischen Anzeichen einer Corona-Infektion aufwies und sich sein Zustand besserte, entließ man ihm am folgenden Tag auch schon wieder. Es ging ihm den Umständen entsprechend.

Das Handy klingelte pausenlos

Dem Amtsarzt, der uns dann an diesem Sonntagabend als erster anrief, lag alles daran, unsere Fragen ausführlich zu beantworten und konnte uns so beruhigen. Denn der Satz „Ihr Mitbewohner wurde positiv auf Corona getestet“ hatte uns – man ahnt es – erschrocken. Die letzten zwölf Stunden waren schon turbulent genug gewesen. Damit, dass unser Mitbewohner allerdings mit dem Virus infiziert war, das seit Wochen die Nachrichten beherrschte, hatten wir nicht gerechnet.

Das Handy meiner Mitbewohnerin Elisa* klingelte in der Folge pausenlos. Es war nicht nur das Gesundheitsamt, das uns mit den wichtigsten Informationen zum weiteren Vorgehen versorgte. Bald hatten wir auch die Charité am Telefon. Wie mit diesem ersten Corona-Fall umgegangen werden würde, war entscheidend für alle weiteren Fälle in der Stadt. Dass diese nun auftreten könnten, war allen, den Mitarbeitern der Behörden, den Ärzten, aber auch uns klar.

Whatsapp-Gruppe „Corona-Verdacht“

Die Behörden informierten uns in dieser Sonntagnacht über alles, was sie wussten. Wir dürften sie jederzeit kontaktieren. Erste Priorität sei nun Isolation, um die Infektionsketten kurz zu halten. Man betonte uns gegenüber aber, dass der Krankheitsverlauf in den allermeisten Fällen harmlos sei. Diese klare Kommunikation war in den ersten Stunden Gold wert.

Elisa und ich erörterten dann in einer Art Krisensitzung auf dem Flur die Lage. Es ging jetzt vor allem darum, die direkten Kontakte sofort zu informieren. Eine Whatsapp-Gruppe mit dem verlockenden Namen „Corona-Verdacht“ war schnell erstellt. Wir fügten an die zwanzig Teilnehmer hinzu. Sofort kamen massenhaft Fragen, wir antworteten so gut es ging: Wer hatte zuletzt und wie eng Kontakt? War man jetzt infiziert? Musste man jetzt alle eigenen Kontakte informieren? (Anmerkung der Redaktion: Auch die Cicero-Redaktion wurde noch am gleichen Abend informiert. Da das Ansteckungsrisiko allerdings gegen null tendiert, mussten keine weiteren Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden.)

Kein Verständnis für Hysterie

Alle Direktkontakte wurden dazu angehalten, zu Hause zu bleiben. Alle anderen, die nur Elisa oder mich getroffen hatten, informierten wir trotzdem. Es war aber eher eine überfürsorgliche Geste als eine tatsächliche Notwendigkeit. Denn diejenigen, die keinen direkten Kontakt zu unserem Mitbewohner hatten, mussten nicht unter Quarantäne gestellt werden. Beruhigt hat das zunächst allerdings niemanden, eher im Gegenteil. Das ist auch durchaus verständlich.



Weniger verständlich aber waren die Reaktionen, nach unserer Benachrichtigung direkt einen Arzt oder die Notaufnahme aufsuchen zu wollen. Denn das ist ebenso kontraproduktiv wie die 112 anzurufen, weil man meint, es sei eine Info-Hotline. Wer Symptome aufweist, sollte zu Hause bleiben und telefonisch seinen Arzt kontaktieren, statt sich direkt ins Wartezimmer zu setzen und so möglicherweise andere anzustecken. Doch das ist alles leichter gesagt als getan, wenn einmal die Hysterie um sich greift.

Aufmunternde Worte. Dann war die Tür zu

Ein paar Stunden später hielten drei Fahrzeuge von unserer Tür. Sanitäter, Mitarbeiter des Gesundheitsamts und der Charité erschienen in Schutzanzügen. Zu diesem Zeitpunkt fanden wir die Situation vor allem komisch und unwirklich. Vor unseren Fenstern eine Stadt mit 3,7 Millionen Einwohnern, die wir meiden müssen; unser Blick in die Welt für die kommenden vierzehn Tage.

Unser Mitbewohner wurde aus der Wohnung begleitet. Anfassen durfte er, nachdem er über die Schwelle getreten war, nichts mehr. Man würde sich mit uns in Verbindung setzten. Ein paar aufmunternde Worte. Dann war die Tür zu.

Die Telefone stehen nicht still

Tatsächlich dachten wir am wenigsten daran, dass auch wir infiziert sein könnten. Auch dass wir die nächsten zwei Wochen auf 80 Quadratmetern verbringen mussten, und dass dieser erste Berliner Fall durch die Medien gehen würde, überstieg unsere Vorstellungskraft.

Doch unsere Telefone klingelten fortan ununterbrochen, auch am folgenden Tag. Rasend schnell hatte sich in unserem Freundes- und Bekanntenkreis herumgesprochen, dass wir unter Corona-Verdacht standen. Alle suchten nach Informationen und Ratschlägen. Wir waren jedoch nur bedingt hilfreich, denn die Situation war auch für uns neu und überraschend.

„Persona non contacta“

In der Zwischenzeit hatte die Gesundheitssenatorin die Presse über den „Patient 0“ informiert. Die schien ab da kein anderes Thema mehr zu kennen. Es tauchten Videoaufnahmen von der Einlieferung unseres Mitbewohners auf, erste Gerüchte, wie er sich infiziert haben könnte. Gemeinsame Freunde wurden von ihrem Umfeld zu „persona non contacta“ erklärt, aus Angst man könne sich anstecken.

Dieser hysterische Umgang mit der Situation wirkte auf uns absurd: Während uns ständig besorgte Freunde anriefen, lasen wir fassungslos die Pushnachrichten auf unseren Handys über die Türkei, die Flüchtlinge an die Grenzen zur EU transportierte und über Björn Höcke, der sich zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen aufstellen ließ. Und in Berlin brach wegen eines Virus Panik aus, dessen Krankheitsverlauf in den meisten Fällen mit einer Grippe vergleichbar ist. Die Angst vor dem Coronavirus war offensichtlich viel schlimmer als die Krankheit selbst. Dass Viele angenommen hatte, das Corona-Virus sei bis dato nicht in Berlin gewesen, war uns ebenso unbegreiflich.

In Quarantäne und ein leerer Kühlschrank

Was wir aus den Medien und den Kommentaren herauslasen, war zudem vor allem Sensationslust. Es schien, als hätten Einige nicht Angst vor der Erkrankung, sondern gierten nur nach Neuigkeiten – egal ob verlässlich oder nicht. Die Medien stürzten sich auf den Fall. Und wir bereuten, mehr Leuten als wirklich notwendig Bescheid gegeben zu haben.

Wir standen zudem vor einem anderen Problem: Unser Kühlschrank war, bis auf eine Flasche Gin, leer. Alkohol löst bekanntlich vieles, nur leider nicht das Hungerproblem. Wir durften aber weder das Haus verlassen noch einen Supermarkt betreten.

Lieferung frühestens in sechs Tagen

Für solche Fälle scheinen Lebensmittel-Lieferdienste erfunden worden zu sein. Wir füllten den Online-Warenkorb mit Lebensmitteln für zwei Wochen, nur um kurz darauf festzustellen, dass der nächste freie Liefertermin in frühestens sechs Tagen war.

Wir kannten die Empfehlungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, Notvorräte für zwei Wochen anzulegen, falls es Engpässe bei der Versorgung gibt. Die gab es aber nicht. Während wir nun allerdings tatsächlich einen Notvorrat gebraucht hätten, hatten andere schon mit ihren Hamsterkäufen für leere Regale in Supermärkten und in den Lagern der Großhändler gesorgt. Glücklicherweise hatten wir Freunde, die für uns einkauften und die vollen Tüten vor unserer Wohnungstür abstellten.

Mitleid mit den Behörden

Am späten Montagabend kam dann der Amtsarzt bei uns vorbei. Durch den engen Kontakt mit unserem Mitbewohner hielt er es für notwendig, uns auf eine mögliche Infektion zu testen, obwohl wir bis dato keine Symptome zeigten. Der Amtsarzt machte einen Rachenabstrich. Dann ging er so lautlos, wie er gekommen war. Er sah aus, als hätte er seit 48 Stunden nicht geschlafen.

Auf die Ergebnisse des Tests warteten wir gelassen. So oder so würden wir für die restlichen zwölf Tage in der Wohnung bleiben müssen. denn möglicherweise hatten wir uns das Virus zwar eingefangen, nur ausgebrochen und somit testbar war es noch nicht.



Am Dienstag konnten wir unser Umfeld beruhigen: Unsere Testergebnisse waren negativ. Das bedeutete, dass wir in den Tagen zuvor niemanden angesteckt haben konnten. Unter Quarantäne stehen wir weiterhin. Vielleicht wäre eine solche Isolation für alle hysterischen Zeitgenossen angebracht, um mal wieder klar denken zu können. Danach wüsste man wieder, was wirklich wichtig ist.

*Name der Mitbewohnerin geändert