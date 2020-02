Rixa Rieß hat Germanistik und VWL an der Universität Mannheim studiert und hospitiert derzeit in der Redaktion von CICERO

Die Lage ist ernst. Zumindest ernster, als es die Regierung lange angenommen hatte. Jens Spahn erklärte in seiner Lageeinschätzung am Mittwoch in Berlin, Deutschland sei „am Beginn einer Coronavirus-Epidemie“. Er habe die Gesundheitsminister der Länder in einer Telefonkonferenz aufgefordert, ihre Pandemiepläne „zu aktivieren und ihr mögliches Inkrafttreten vorzubereiten“. Zwar sei noch keine Pandemie ausgebrochen, aber es sei wichtig, sich „auf diese Situation vorzubereiten“.

Das Coronavirus ist über die Alpen in Deutschland angekommen. Derzeit sind in Deutschland 27 laborbestätigte Fälle von Covid-19 bekannt, schreibt das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Website. Die ersten Menschen stehen unter Quarantäne – in Nordrhein-Westfalen sind 300 Karnevalsfeiernde aufgerufen, sich nach dem Kontakt mit einem infizierten Ehepaar bei den Behörden zu melden. Weltweit wurden 82.168 Fälle gemeldet – 2.801 Menschen sind bis jetzt an dem Virus gestorben.

