Mazda Adli gilt als Deutschlands bekanntester Stressforscher. Er ist Chefarzt der Fliedner-Klinik in Berlin, Stressforscher an der Charité und Autor des Buches „Stress and the City: Warum Städte uns krank machen. Und warum sie trotzdem gut für uns sind.“

Herr Adli, leere Regale in Discountern, Hamsterkäufe, Menschen, die mit Mundschutz vor die Tür gehen. Momentan hat man in Berlin das Gefühl, die Apokalypse stehe bevor. Ist das noch normal?

Es beschreibt die Angst, die wir im Moment in weiten Teilen der Bevölkerung erleben. Als Psychiater weiß ich, dass viele Leute ganz unsicher sind, wie sie dieses Risiko für sich persönlich bewerten sollen. Und diese Unsicherheit macht Angst und führt zu solchen völlig irrationalen Verhaltensweisen.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen kosten 3,90 €, danach 8,90 €/Monat.

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden.