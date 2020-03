So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Kaum ein Thema scheint Deutschland derzeit so sehr zu beschäftigen wie das Coronavirus. Gesundheitsminister Jens Spahn äußerte bereits vergangene Woche, dass die Republik am Beginn einer Epidemie stehe. Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts sagt, dass die Infektionskette des Virus' inzwischen nicht mehr zu unterbrechen sei. Und dann wurde am Dienstag bekanntgegeben, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt wird. Um einer Ausbreitung präventiv entgegenzuwirken, wie es heißt.

Doch, auch wenn immer wieder von leeren Supermarktregalen und ausverkauftem Desinfektionsmittel die Rede ist, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung scheint keine Sorge zu haben, sich mit dem Corona-Virus anzustecken. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa geben 52 Prozent der im Zeitraum vom 28. Februar bis 2. März Befragten an, keine Angst davor zu haben, sich zu infizieren. Allerdings sind das neun Prozent weniger als noch vor einem Monat. Damals hatten noch 61 Prozent angegeben, keine Angst zu haben. Dementsprechend ist der Anteil derjenigen, die Sorge vor einer Ansteckung haben, von 23 auf 30 Prozent gestiegen.

Im Osten mehr Angst

In Ostdeutschland ist die Angst vor dem Coronavirus weiter verbreitet: In den östlichen Bundesländern haben 36 Prozent Angst vor einer Ansteckung, im Westen lediglich 28 Prozent. Und auch Frauen tendieren dazu, sich mehr Sorgen über eine Ansteckung zu machen als Männer. Hier ist das Verhältnis 32 zu 27 Prozent.

Das Meinungsforschungsinstitut Insa hatte insgesamt 2.061 Personen ab 18 Jahren online befragt.