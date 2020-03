Laura Riccardi (31) betreibt mit ihrem Mann Giulio Potestà (33) seit 2017 das Restaurant „Zibo“ in Mailand. Für die junge Familie geht es wegen der Coronvirus-Krise um die wirtschaftliche Existenz.

Frau Riccardi, den wievielten Tag leben Sie jetzt in einer abgeriegelten Stadt?

Am 8. März wurde Mailand zur roten Zone erklärt. Das heißt, seit vier Tagen geht hier gar nichts mehr. Eigentlich ist das ja noch gar nicht lange, aber es ist einfach nur unglaublich.

Wie können wir uns eine abgeriegeltes Mailand vorstellen?

Es ist eine Gespensterstadt. Niemand geht mehr irgendwo hin. Die Kinos, die Theater, die Oper, alles hat geschlossen. Es fahren kaum noch Autos. Ich kenne ein Paar, das wurde von der Polizei angehalten. Die wollten wissen, wo sie hingehen. Es ist verboten, einfach durch die Gegend zu laufen, ohne dass es wirklich nötig ist. Nur wer zur Arbeit oder einkaufen geht, darf das Haus verlassen. Die Klamottengeschäfte haben absurderweise noch offen. Aber keiner geht dort einkaufen. Total absurd.

Was ist mit Supermärkten?

Die für Lebensmittel haben alle offen. Aber es dürfen je nach Größe des Ladens immer nur ein paar Leute auf einmal rein. Genauso ist es bei den Apotheken. Diese ganze Szenerie ist einfach ziemlich gruselig. Aber noch können wir damit gut umgehen. Vielleicht weil es erst der vierte Tag ist.

Sie haben ein kleines Kind. Machen Sie sich Sorgen?

Unsere Tochter ist jetzt ein Jahr alt. Kinder sollen ja viel besser geschützt sein, weil sie Antikörper haben. Aber sehr kleine Kinder sind wiederum wohl noch relativ anfällig. Ich mache mir deshalb schon Sorgen, ja.

Haben Sie den Eindruck, dass die Regierung angesichts dieser Krise einen guten Job macht?

Die Regierung bemüht sich auf jeden Fall. Die werden, so wie die Ärzte sicher auch die ganze Nacht durcharbeiten. Aber ob Sie wirklich alles richtig gemacht haben? Das denken wir tatsächlich nicht.

Laura Riccardi und ihr Mann Giulio Potestà vor ihrem Restaurant

Was ist das Problem?

Es geht um die wirtschaftlichen Folgen. Wir dürfen unser Restaurant nur noch tagsüber aufmachen. Ab 18 Uhr müssen per Dekret alle Restaurants, Bars und Pubs geschlossen sein. Das macht auf den ersten Blick vielleicht Sinn, weil man denken könnte: Abends kommen mehr Leute. Das ist zu riskant. Aber es gibt ja schon die Regel, dass wir die Tische so stellen müssen, dass alle Gäste anderthalb Meter Abstand voneinander haben. Die Regel ist also absurd. Man bekommt das Virus ja auch tagsüber, nicht nur abends. Und abends haben wir die meisten Kunden.

Das heißt, Sie machen jetzt zu wenig Umsatz?

