Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland kann immer weniger damit rechnen, dass die Erhöhung des monatlichen Rundfunkbeitrags um 86 Cent zum 1. Januar 2021 in Kraft treten wird. Zwar haben inzwischen fast alle Länderparlamente den sogenannten Ersten Medienänderungsstaatsvertrag ratifiziert. In Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gilt es nur noch als Formsache. Selbst für die rot-rot-grüne Minderheitsregierung in Thüringen gilt eine Mehrheit als wahrscheinlich. Nur vier Stimmen bräuchte Bodo Ramelow hier entweder von der FDP oder der CDU. In Erfurt heißt es, er habe sie bereits beisammen.

Die entscheidende Hürde ist Sachsen-Anhalt. Hier bleibt die Fraktion der regierenden CDU auch wenige Wochen vor der Abstimmung im Magdeburger Landtag dabei, den Vertrag ablehnen zu wollen und damit die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Weil auch die AfD-Fraktion gegen die Erhöhung ist, hätten beide Parteien im Parlament eine Mehrheit. Sachsen-Anhalt würde damit als einzelnes Bundesland die Erhöhung insgesamt verhindern. Denn bis zum 31.12.2020 müssten alle 16 Länderparlamente zugestimmt haben. Ein solcher Alleingang eines Bundeslandes zur Ablehnung eines Rundfunkstaatsvertrags wäre ein bislang einmaliger Vorgang.

