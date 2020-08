Es ist nicht das erste Mal und es wird voraussichtlich nicht das letzte Mal sein: Die CDU in Sachsen-Anhalt will sich als Speerspitze im Kampf gegen eine Rundfunkgebühren-Erhöhung um 86 Cent pro Monat präsentieren. Neuester Anlass hierzu ist ein Video von funk – einem Online-Format von ARD und ZDF. Der Komiker und Satiriker Aurel Mertz zeigt darin überspitzt, wie deutsche Polizisten einen vermeintlichen Ausländer per racial profiling diskriminieren. Der Mann im Video wird dann sogar als mutmaßlicher Fahrraddieb von einem Sniper erschossen. Erst dann stellen die Beamten beim Blick auf den Personalausweis und die weißen Sportsocken in Sandalen mit Entsetzen fest, der Erschossene sei ja „einer von uns“ gewesen.

Das Video wurde bereits am 21. Juli 2020 veröffentlicht. Nun hatte es aber offenbar auch der Generalsekretär der CDU Sachsen-Anhalt, Sven Schulze entdeckt, weil Aurel es auf Twitter postete. Schulze kommentierte das Video:

Dieses Video, finanziert mit Gebührengeldern von #ARD& #ZDF, ist ein Schlag ins Gesicht aller #Polizisten in #Deutschland. Nicht nur deshalb ist es richtig, daß die geplante Erhöhung des #Rundfunkbeitrags nicht kommen wird. Die #CDU in #SachsenAnhalt wird das verhindern. #GEZ 1/2 https://t.co/SJhWjbFZrH — Sven Schulze (@schulzeeuropa) August 18, 2020

Offenbar damit keine Missverständnisse aufkommen, schob er noch hinterher: „Ich halte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland für unverzichtbar, bin aber wie hier auch immer wieder negativ überrascht was mit den #Gebührengeldern finanziert wird. Eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist dringend nötig!“

Ministerpräsident Haseloff hat unterschrieben

Es ist eine starke Aussage, die Schulze tätigt. Denn der eigene CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff hat der 86-Cent-Erhöhung im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) bereits zugestimmt und den Beschluss unterschrieben. Dieser muss nun bis Ende des Jahres in den Landtagen der Bundesrepublik ratifiziert werden. In Sachsen-Anhalt regiert die CDU gemeinsam mit Grünen und SPD in einer Kenia-Koalition. Die beiden Parteien wollen der Erhöhung aber zustimmen. Das hielt den medienpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, Markus Kurze, heute aber nicht davon ab, nachzulegen. Per Pressemitteilung lässt er wissen:

„Solche Videos zeigen eindrucksvoll, wie mit öffentlichen Geldern nicht umgegangen werden sollte. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Debatte zur Erhöhung der Rundfunkgebühren wird einmal mehr deutlich, dass seitens der Rundfunkanstalten von ARD und ZDF nicht nur über strukturelle Einsparmöglichkeiten diskutiert werden muss, sondern auch erörtert werden sollte, ob angesichts solcher Videos der inhaltliche Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewahrt bleibt.“ Der öffentlich-rechtliche Rundfunk aber sei „Bestandteil unserer Demokratie“, der erhalten und bezahlbar bleiben müsse, so Kurze.

„Wir haben keinen Staatsfunk“

Seine grüne Koalitionspartnerin, die Landesvorsitzende Susan Sziborra-Seidlitz, greift die CDU für diese Äußerungen nun scharf an. Zu Cicero sagte sie: „Es ist ein fataler Vorgang, wenn Parteien aus dem demokratischen Spektrum meinen, Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unter Androhung von Sanktionen beschneiden zu wollen.“ Aus einer ostdeutschen Sicht heraus könne sie zwar sowohl inhaltliche als auch strukturelle Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr gut nachvollziehen. Dass es hierzu auch schon zahlreiche Gespräche gegeben habe, sei kein Geheimnis. „Diese Kritik aber zu verknüpfen mit dem Versuch vonseiten der Politik auf Inhalte Einfluss zu nehmen, ist unsäglich“, sagt Sziborra-Seidlitz, „Wir haben keinen Staatsfunk. Und das ist auch gut so“.

Die seit Monaten starre Haltung in der Frage der Gebührenerhöhung sieht sie zunehmend kritisch. „Wenn die CDU wirklich dabei bleiben sollte und sich bei der Ratifizierung querstellt, ist klar, was passieren wird. Denn auch die AfD-Fraktion wird einer Erhöhung der Rundfunkgebühren sehr wahrscheinlich nicht zustimmen.“ Die eigenen Grünen-Fraktionsmitglieder, so Sziborra-Seidlitz, würden ihrer Einschätzung nach, ihre Meinung in der Sache nicht ändern. Man werde dem öffentlichen-rechtlichen Rundfunk keine Knüppel zwischen die Beine werfen.

Die Fraktionschefin der Grünen im Magdeburger Landtag, Conny Lüddemann, sagt Cicero: „Ich trete allen Tendenzen aus der CDU Sachsen-Anhalt entgegen, die das System des Öffentlich-Rechtlichen schwächen oder gar abschaffen wollen.“ Die Berichterstattung sei unabhängig, sowohl politisch als auch finanziell. Gerade in der Corona-Krise würde man merken, wie wichtig es sei, Fakten gegen Fake-News zu setzen.

Die jüngsten CDU-Äußerungen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk findet sie alles andere als lustig: „Die CDU in Sachsen-Anhalt hat bewiesen, dass sie inzwischen jeglichen Sinn für Satire verloren hat“, sagt sie. Unsachliche Argumente würden nicht besser, je öfter man sie wiederhole. Es gelte stets die Programmautonomie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. „Persönliche Ansichten oder Geschmacksurteile können daher kein Kriterium sein. Wir brauchen einen freien, unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk“, so Lüddemann.

Bruch von Kenia-Koalition?

Tatsächlich müsste die CDU-Fraktion im sachsen-anhaltischen Landtag damit rechnen, im Zweifel dann gemeinsam mit der AfD-Fraktion gegen eine Erhöhung zu stimmen. Es dürfte die Kenia-Koalition ein knappes Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zerbrechen lassen. Ganz zu schweigen von dem politischen Signal, das von einer solchen gemeinsamen Sache ausgehen würde. Auch bundespolitisch, denn laut Bundesparteitagsbeschluss der CDU soll jedwede Kooperation mit der AfD ausgeschlossen sein.

Für die CDU in Sachsen-Anhalt trat heute aber ein weiterer Verbündeter auf. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Stefan Müller gab auf Twitter zu Protokoll: „Die CDU Sachsen-Anhalt hat meine volle Unterstützung, die Erhöhung des #Rundfunkbeitrag|es zu stoppen. Nicht nur am Polizei-Video von Funk, sondern an vielen Punkten zeigt sich: ARD und ZDF brauchen eine grundlegende Reform und nicht noch mehr Gebührengelder!“