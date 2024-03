Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Als Robert Habeck erst begann, Robert Habeck zu werden, also der Knuddelbär aller Gutmeinenden und sich fortschrittlich Dünkenden, zu einer Zeit mithin, in der der zukünftige Wirtschaftsminister noch Fraktionsvorsitzender der Grünen in Schleswig-Holstein und südlich der Eider nur wenigen bekannt war, veröffentlichte er ein bemerkenswertes Buch. Sein Titel: „Patriotismus. Ein linkes Plädoyer“.

Das mit dem Patriotismus war natürlich nicht ernst gemeint, sondern mehr augenzwinkernd. Denn ernsthafte Provokation verzeiht man im linken Lager nicht. Das weiß der Robert sehr wohl. Und so schrieb er in besagtem Patriotismus-Buch ganz im Sinne des ihn tragenden Milieus und vollkommen ironiefrei: „Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht.“