Reinhard Mohr (*1955) ist Publizist und lebt in Berlin. In Kürze erscheint sein neues Buch „Deutschland zwischen Größenwahn und Selbstverleugnung. Warum es keine Mitte mehr gibt“ (Europa Verlag, München).

Endlich. Gott sei Dank. Wurde auch Zeit. Man hatte sich schon gefragt, wo eigentlich die grüne Seele geblieben ist, das Widerständige, Ungezähmte, Anti-Bürgerliche. Schweizer würden sagen: das „Urchige“. In all den maliziösen Tändeleien und Hochglanz-Inszenierungen rund um die Annalena und den Robert, die doch ein bisschen an Sissi und ihren Franz erinnerten, auch wenn die Machtverteilung damals noch ziemlich genderungerecht war, schien der letzte Rest der guten alten Protest- und Widerstandskultur zu verdampfen. Plötzlich sind die Grünen die neue, bessere, klimaneutrale CDU. Wie spießig ist das denn?

Nun aber kommt die Rettung.